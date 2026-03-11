【コンビニお得情報】アプリ会員限定で「特水」無料券も！3月10日時点のファミマ・セブン・ローソンのキャンペーンまとめ。
ローソン、セブン-イレブン、ファミリーマートは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。
今回は2026年3月10日時点で発表されているお得情報をまとめました。
おつまみにも合う「からあげクン」のクーポンも
ローソンのキャンペーン【マチカフェ モカブレンド20円引き】
3月10日から16日までの期間、マチカフェの「モカブレンド（S）」「アイスモカブレンド（S）」をそれぞれ20円引きで購入できます。
沖縄地域のローソンでは取り扱いがありません。また、タンブラー販売の場合は、タンブラー販売価格から値引きされます。【キレートレモン40円引き】
3月10日から16日までの期間、ポッカサッポロ「キレートレモン」の「クエン酸2700」「MUKUMI」のどちらか1本を購入すると、「キレートレモン」（各155ml）に使える40円引きクーポンがもらえます。
クーポン利用期間は3月10日から23日まで。【不二家・ブルボンまとめ買いで70円引き】
3月10日から23日までの期間、不二家とブルボンの対象商品の中から2個をまとめて購入すると70円引きになります。
対象商品は以下の通り。
●不二家 カントリーマアム厳選バニラ（12枚）
●ブルボン アルフォート（147g）
●ブルボン ミニビットアソート（112g）
3月10日から23日までの期間、キリン「晴れ風」（350ml／500ml）を1本購入すると、「まんまる鶏」「パリパリチキン」に使えるクーポンがもらえます。
クーポンの利用期間は、3月10日から30日まで。【からあげクン50円引き】
3月10日から23日までの期間、サントリー「角ハイボール」（350ml／500ml）・「角ハイボール 濃いめ」（350ml／500ml）のいずれか1本を購入すると、からあげクン各種に使える50円引きクーポンがもらえます。
クーポン利用期間は3月10日から30日まで。
セブンのキャンペーン【「特水」無料】
3月10日から16日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して「サントリー 天然水」（375ml）を購入すると、「サントリー 特水」（600ml）1本に使える無料券がもらえます。
クーポン利用期間は3月17日から30日まで。【ダノン30円引き】
3月10日から23日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して「ダノン 大人の賢いスイーツヨーグルトチーズフロマージュ＆ハニー」を1個購入するごとに、30円引きクーポンがもらえます。
クーポン利用期間は3月10日から30日まで。【綾鷹30円引き】
3月10日から23日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象の綾鷹を購入するごとに、30円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●綾鷹（650ml）
●綾鷹 濃い緑茶（650ml）
●綾鷹（950ml）
クーポン利用期間は3月10日から30日まで。【動画を見ると50円引きクーポンもらえる】
南関東エリアが対象の地域限定キャンペーンをピックアップして紹介します。
3月10日10時から19日までの期間、セブン-イレブンアプリの登録情報「お住まいの都道府県」を千葉県にしている人限定のキャンペーンを開催しています。
期間中にセブン-イレブンアプリで動画を見ると、対象商品に使える50円引きクーポンがもらえます。
期間と、50円引きクーポンが使える対象商品は以下の通り。
《1週目：3月10日10時から12日》
対象商品...中華蕎麦とみ田監修ウマ辛豚ラーメン（3月11日から）、セブンカフェ アサイーバナナスムージー、セブンプレミアム プレッツェルショコラ ビター
クーポン利用期間は3月10日から15日まで。
《2週目：3月17日10時から19日》
対象商品...とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て、生パスタ 卵黄のコク 濃厚カルボナーラ（3月18日から）
クーポン利用期間は3月17日から22日まで。
ファミチキとおむすびを一緒に購入すると100円引きに
ファミマのキャンペーン【ファミチキとおむすびまとめ買いで100円引き】
3月10日から23日までの期間、「ファミチキ（骨なし）」「ファミチキレッド」のどちらか1個と、おむすび全品（冷凍食品を除く）の中からいずれか1個をセットで購入すると、合計価格から100円引きになります。【オイコス30円引き】
3月3日から16日までの期間、ダノン「オイコス」の「プレーン加糖」「レモン＆ハニー」のいずれかに使える30円引きファミペイクーポンを配信しています。【シンクロンコーワ50円引き】
3月3日から16日までの期間、シンクロンコーワ「アクティブモード」の「グレープフルーツ風味」「ベリー風味」のいずれか1本に使える50円引きファミペイクーポンを配信しています。【BifiXヨーグルトα30円引き】
3月3日から16日までの期間、グリコ「BifiXヨーグルトα」の「ドリンクタイプ やさしい甘さ 低脂肪」「やさしい甘さ 低脂肪」のいずれか1個に使える30円引きファミペイクーポンを配信しています。【キレートレモン30円引き】
3月3日から4月6日までの期間、「キレートレモン」「キレートレモン クエン酸2700」「キレートレモン MUKUMI」のいずれかに使える30円引きファミペイクーポンを配信しています。
コンビニ各社は、今週もさまざまなキャンペーンを実施しています。お得な機会を見逃さないで。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ