「血糖値が急上昇した時の対処法」はご存知ですか？医師が徹底解説！

血糖値が急上昇した時の対処法とは？メディカルドック監修医が血糖値が急上昇する原因などを解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「血糖値が急上昇した時の症状」はご存知ですか？対処法も医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

木村 香菜（医師）

名古屋大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、大学病院や、がんセンターなどで放射線科一般・治療分野で勤務。その後、行政機関で、感染症対策等主査としても勤務。その際には、新型コロナウイルス感染症にも対応。現在は、主に健診クリニックで、人間ドックや健康診断の診察や説明、生活習慣指導を担当している。また放射線治療医として、がん治療にも携わっている。放射線治療専門医、日本医師会認定産業医。

血糖値とは？

血糖値とは、血液中のブドウ糖（グルコース）濃度を指します。私たちが食事から摂取した炭水化物は、小腸で「ブドウ糖」という物質になり、血液中に吸収されます。ブドウ糖は、全身の細胞にエネルギーを供給する役割を担っています。

空腹時血糖値の正常範囲は70～99mg/dLとされています。ただし、100～110mg/dLの範囲は「正常高値」とされることがあり、将来的な糖尿病リスクを評価するための指標となる場合があります。

この調整には、「インスリン」が重要な役割を果たしています。インスリンは、すい臓から分泌され、血糖値を下げる働きがあります。

しかし、インスリンの出る量が不足したり、その働きが悪くなったりすると、血糖値が高い状態が続く「高血糖」となり、糖尿病などを発症する可能性が高くなります。

血糖値は、健康状態を知るにあたって重要な項目の1つです。そのため、普段から血糖値を管理して、健康な生活を維持しましょう。

血糖値が急上昇する原因

血糖値が急激に上昇する症状は、以下のような原因で生じる可能性があります。

食事の影響

高糖質の食品や飲料を多く摂取すると、血糖値が急上昇しやすくなります。特に、市販されている甘いお菓子やジュースに大量に含まれている「精製糖」や、白米・食パンなどの高GI（グリセミックインデックス）食品は、血糖値を急激に上げる傾向があります。 高GI食品とは、食後に血糖値を急激に上げる食品のことです。

また、食事を抜いた後に一度に大量に食べる「ドカ食い」も、血糖値を急上昇させる原因の1つです。空腹状態が続いた後の食事は、血糖値の急上昇を招きやすいため、注意が必要です。

運動不足

普段からの適度な運動は、血糖値を下げる効果が期待できます。特に、ウォーキングなどの有酸素運動や、筋力トレーニングが効果的といわれています。

しかし、運動不足の状態が続くと、インスリンの働きが低下し、血糖値が上がりやすくなるため注意が必要です。

ホルモンの影響

ストレスが高い状態が続くと、ストレスホルモンである「コルチゾール」や「アドレナリン」の分泌が増加します。これらのホルモンは、肝臓からのブドウ糖の放出を促進するため、血糖値が高くなります。

血糖値が急上昇した時の対処法

血糖値が急上昇した際は、以下の対処法を試してみましょう。

水分を摂取する

脱水症状を防ぐために、十分な水分を摂取することが重要です。糖分を含まない水やお茶を積極的に飲みましょう。糖分を多く含む飲料（ジュース、清涼飲料水など）は、血糖値をさらに上昇させるため避けてください。

糖質の摂取量を調整する

血糖値が急上昇した際は、糖質の摂取を控えることが重要です。特に、甘いお菓子やジュースなどの糖分が多い食品は避けましょう。ナッツやチーズなどの低糖質食品を少量摂取することで、血糖値の急上昇を抑えることができます。

また、白米を玄米に変えることで、糖質の吸収が緩やかになり、血糖値の急上昇を防ぐ効果が期待できます。すべて玄米に変えることが難しい場合は、白米に玄米を混ぜるなど、少しずつ取り入れることもおすすめです。

深呼吸し血流を促す

血糖値が急上昇した際には、落ち着いて深呼吸を行い、血流を促進しましょう。リラックス効果を得ることができます。運動は通常、血糖値を下げる効果がありますが、高血糖（300mg/dL以上）の状態では、逆に血糖値が上昇する可能性があるため避けましょう。ただし完全な安静ではなく、軽いストレッチ（例：肩回しや足首回し）を取り入れることで血圧や心拍数を上げずにリラックス効果を得ることができるでしょう。ただし、体調が悪化する場合にはすぐに中止し、医師に相談しましょう。

血糖値のモニタリングを行う

血糖値を定期的に測定し、その変動を記録することで、現在の状態を把握し、適切な対策を講じることができます。特に、食後など血糖値が急上昇しやすいタイミングを把握することで、効果的な管理が可能です。

医療機関へ相談する

普段から血糖値が110 mg/dL以上の状態が続いている場合は、「正常高値」とされ、将来的に糖尿病のリスクが高まる可能性があります。また、既に糖尿病の治療を受けている場合は、薬の調整が必要な場合もあります。そのため、定期的な血糖値の測定と、食生活の見直しを検討し、医療機関での相談をおすすめします。特に、医師や栄養士からの指導を受けることで、より効果的な管理方法を学ぶことができます。

「血糖値が急上昇した時の症状」についてよくある質問

ここまで血糖値が急上昇した時の症状について紹介しました。ここでは「血糖値が急上昇した時の症状」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

血糖値が400以上になるとどんな症状が現れますか？

木村 香菜 医師

血糖値が400mg/dL以上になっている場合、1型糖尿病では「糖尿病性ケトアシドーシス（DKA）」、2型糖尿病特に高齢者の場合では「高浸透圧高血糖症候群（HHS）」に陥っている可能性があります。

糖尿病性ケトアシドーシス（DKA）では、激しい腹痛や吐き気、呼吸が苦しくなるといった症状が現れることがあります。これは、インスリン不足によって脂肪が過剰に分解され、「ケトン体」が血液中に増加することで、体が酸性に傾くためです。また、重症化すると意識がもうろうとし、場合によっては意識を失うこともあります。

一方、高浸透圧高血糖症候群（HHS）は、極度の高血糖と脱水を特徴とする状態で、血糖値は600mg/dL以上になることもあります。強い喉の渇きや大量の水分摂取、多尿、体重の急激な減少などの症状がみられ、重症化すると意識障害も引き起こすことがあります。HHSは数日から数週間かけて徐々に進行し、特に高齢者では重篤化しやすいため注意が必要です。

意識障害や呼吸困難がある場合は、命に関わる可能性があるため、ただちに救急車を呼ぶか、医療機関を受診してください。

編集部まとめ

今回の記事では、血糖値が急上昇する症状やその原因について詳しく解説しました。記事の中でご紹介した症状がある場合は、すぐに内科や糖尿病内科を受診しましょう。

「血糖値が急上昇した時の症状」の異常で考えられる病気

「血糖値が急上昇した時の症状」から医師が考えられる病気は6個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

内科・糖尿病内科の病気

糖尿病

糖尿病性ケトアシドーシス

高浸透圧高血糖症候群（HHS）

内分泌内科の病気

神経内科の病気

クッシング症候群

糖尿病性神経障害

消化器内科の病気

糖尿病性神経障害

血糖値が急上昇すると、さまざまな病気や合併症を発症する可能性があります。そのため、少しでも気になる症状がある場合は、医療機関を受診しましょう。

参考文献

糖尿病診療ガイドライン 2024「1章 糖尿病診断の指針」