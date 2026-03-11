戸塚祥太“徹”、宮本茉由“菜穂”との関係を急ぐため「ある行動」に『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』第10話【あらすじ】
俳優・宮本茉由が主演を務めるテレビ東京の水ドラ25『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』（毎週水曜 深1：00〜深1：30）の第10話が11日深夜に放送される。
【場面写真】何度も体を重ねた相手に依存…肩を落とす猪塚健太
主人公・松本菜穂（宮本）は、スーパーのパートとして働く主婦。旅行代理店に勤める夫・省吾（猪塚）とは結婚2年目を迎え、夫婦円満だと思っていた。
そんなある日、同僚からのある一言によってセックスレスであることを自覚する。そんな中、省吾は職場の同僚・浅野綾香（片山萌美）から「私のセフレにならない？」と不倫の誘いを持ち掛けられ、次第に心を揺さぶられる。
一方、満たされない心境の菜穂もまた、高校時代の元カレ・白川徹（戸塚祥太）と偶然再会し、その変わらぬ優しさに心の拠りどころを求め始める。夫の「裏切り」、愛人の「野心」、元カレの「献身」。4人の男女による“秘密の関係”が複雑に交錯し、一線を越えた夫婦の日常が予測不能な心理戦へと変貌するジェットコースター不倫サスペンスとなっている。
第10話では、省吾との騒動が一段落し、徹との同棲生活をスタートさせた菜穂が、平穏なはずの日々にどこか漠然とした不安を抱えていた。一方、不倫や勤務態度を理由に謹慎処分を下された省吾は、唯一の理解者は綾香だけだと思い込み、彼女への依存を加速させる。
そんな中、菜穂の心変わりを極端に恐れる徹は、関係を急ごうと焦り、予想外の「ある行動」に打って出る。
