長財布が好きだけど、キャッスレスも進んだからもう少しコンパクトにしたい。でも収納力は妥協したくない。

そんな二兎を追えるのがmachi-yaに登場した「クラッチーノ・ネクスト2」かも。横幅はほぼ1万円札サイズながらカードは33枚、紙幣も60枚収められる包容力が特長なんです。

実際にカードを20枚以上入れてもスマートに使えたので、大容量財布が気になる人はぜひ筆者の体験レポートを参考にしてみてください。

カードが足りなくなるほどの収納力

こちらが大容量とコンパクトを両立した「クラッチーノネクスト2」。植物タンニン鞣しレザー製ということもあり、温かみやふっくらとした質感が良い感じですね。

エイジングでツヤも増すそうなので、それも楽しみかも。

ガバッと大きく開いて、中身がパッと一覧できる構造もグッド。

24枚収納状態

主要機能のカード収納は合計7ヶ所で最大33枚まで。実際に24枚入れても少し余裕があったので、カードが大量にある人でも安心ですね。

これだけ詰めると出し入れがしにくそうですが、切り欠きなどの工夫で想像以上にスムーズ。プライベートや仕事用など用途に合わせて整理しやすいのも便利でした。

もちろん現金も使いやすい

紙幣は左右2ヶ所に収納可能。1万円札とそれ以外で分ける、レシートや領収書の管理スペースにするといった整理もしやすい構造です。

コインスペースは間口が広く、視認性が良く取り出しもスムーズ。開口部はマグネットでピタッと閉まるので不意にこぼれる心配も少ないですよ。

こちらは隠しポケット。予備の鍵を入れたり、AirTagのようなトラッカー用に助かります。

長財布としてはしっかりコンパクト

長財布なのでミニマルウォレットのような薄さや小ささはありませんが、ご紹介した大容量さからすると十分にコンパクト。

ほぼ1万円札と同じ横幅（約17cm）はスマホを少し大きくした程度なので、“ザ・長財布”という感じはありません。

仕事の関係で領収書やカード類が多い、現金もたっぷり入れておきたいという人であればけっこうしっくりくる長財布だと思いました。

おトクな先行セールも実施中でしたので、気になった人はぜひ商品ページで詳しくチェックしてみてください。

