魔法…じゃなくて物理で守るタイプのガチ装備。

朝入れたお茶が…ぬるい！ なんてのは最近の水筒ではあまり起こりませんけど、それでも炎天下の中に置けば、温度は上がりがち。氷も溶けがち。

日本の夏、暑いですからね…。保冷・保温ギアにもさらなるスペックアップが必要ですね。

以前「氷が13日間溶けない。冗談みたいなクーラーボックス」としてアイリスオーヤマの高スペッククーラーボックスをお伝えしましたが、この冗談みたいなシリーズの新作がアイリスオーヤマから登場しました。

最大10日感氷が溶けないとする、長時間保冷を実現した真空断熱マグボトルです。

ボディは6層構造、ふたまで真空断熱

Image: アイリスオーヤマ

容量・デザイン別に3モデル登場しますが、最も強力なのが1,900mlモデル。

どうやって保冷力を生み出しているかというと、物理でゴリゴリに強化した守りにあります。

ボディは「内ビン」「銅メッキ」「銅箔」「真空断熱層」「外ビン」「ポリエステル樹脂塗装」といった6層構造を採用。さらにふたの部分まで真空断熱構造といった徹底ぶり。

これらゴリゴリでガチガチな構造によって、最大10日間氷が溶けないそうな。

なお、正確に言うと…

製品のせんユニット下端まで氷を満たす。30度 9h→20度 15hのサイクルを繰り返し、氷が溶けきるまでの時間 氷が2割溶けるまでの時間の場合：72H

ということで、溶けないというか、溶け切るまでが10時間ってことですね。いや、それでも30度と20度を行ったり来たりしつつ、この保冷力はすごいわ！

日本の酷暑を乗り切るためってのもあるけど、保温も効くので冬場もアツアツで楽しめます。通年使えるギアなので、いっちょ性能のイイヤツどうでしょう？

Source: アイリスオーヤマ