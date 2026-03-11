佐藤義則氏の視点…「球質」と「見えにくさ」を決定づけるグラブ側の腕の使い方

速くて強いボールを投げるには、投げる側の腕をいかに速く振るかに意識が向きがちだ。しかし、数々の名投手を指導した名伯楽・佐藤義則氏は「（右投手の場合に）右手を強く振るには、左手が何より大事」と断言する。グラブ側の腕をバランスを取るためだけでなく、出力を最大化させ打者との駆け引きに勝つための「武器」として活用する理論を紐解く。

佐藤氏が提唱するメカニズムは明快だ。まず、グラブ側の腕を自分が最も引きやすい位置へ上げ、エネルギーを凝縮させる「タメ」を作る。投球動作に入る際、その腕を鋭く引き込む。この動作がトリガーとなり、利き腕にパワーを与える。「（右投手の場合は）左手を強く引くことによって右手が爆発的な力を生む」との言葉通り、左右の腕が対になって入れ替わる回転運動が球速の源泉となる。

グラブ側の腕のタメには、打者から見た時の「ボールの見えにくさ」を生む役割もある。壁を作るようにすることで、投げる側の腕が体の後ろに隠れる時間が長くなる。打者には腕が遅れて出てくるように感じるため、タイミングが取りにくくなる。「いくら良いフォームでも、バッターから見やすければ打ち返される」という視点は、プロの世界で戦い抜いた佐藤氏ならではの金言だ。

理想的なフォームとは、形が綺麗なだけではない。グラブ側の腕で溜めた力を利き腕の振りの邪魔にならないようスムーズに引き抜き、両腕を連動させ一気に回転させる。一連の流れが整った時、ボールにはこれまでにないキレと重みが生まれる。佐藤氏はこれを「左と右が一緒に回転するのが理想」と表現する。

球速が伸び悩んでいる、あるいは球質が軽く打たれやすいと感じている投手は、投げる腕の筋肉を鍛える前に、まず「逆の腕」の引きとタメを再確認することがお勧めだ。（First-Pitch編集部）