¡ÚÈ½·è¡Û°äÂ²¤Î»×¤¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©¡ÚÀéÍÕ¡¦¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿ÍÃËÀ»àË´»ö·ï¡Û¸òºÝÁê¼ê¤Î½÷¤Ë²¼¤µ¤ì¤¿¡ÈºÛ¤¡É
¡Ö·Ð°Þ¤äÆ°µ¡¤Ë¼à¤à¤Ù¤ÅÀ¤ÏË³¤·¤¤¡×
¸òºÝÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿ÍÃËÀ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¿¡¼¥ë¡¦¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¡Ê»ö·ïÅö»þ21¡Ë¤Î¼«»¦Öó½õ¤Îºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿Àõ¹á¿¿ÈþÈï¹ð¡Ê32¡Ë¤ÎÈ½·è¸øÈ½¤¬£³·î10Æü¤ËÀéÍÕÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
ÅÚÁÒ·òÂÀºÛÈ½´±¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐ±þ¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èï¹ð¿Í¤ÏÃ»ÍíÅª¤Ë½Ð¿ÏÊñÃú£²ÅÀ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¼«»¦¤òÖó½õ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤äÆ°µ¡¤Ë¼à¤à¤Ù¤ÅÀ¤ÏË³¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¹´¶Ø·º£²Ç¯¼¹¹ÔÍ±Í½£µÇ¯¡Êµá·º£²Ç¯¡Ë¡×¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¼¹¹ÔÍ±Í½¤òÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖËÜ·ï¤Ï¼«»¦Öó½õ¤Î»ö°Æ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÈï¹ð¿Í¤¬ºá¤òÇ§¤á¤ÆÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤Ê¤É¤ò»ØÅ¦¡£¡ÖËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼çÊ¸¤Î·º´ü¤Î¹´¶Ø·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Í±Í½´ü´Ö¤òºÇÄ¹¤Î£µÇ¯¤È¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ç25Ç¯10·î£µÆü¤ÎÄ«£¸»þ¤´¤í¤Î¤³¤È¡£¡ÖÃËÀ¤¬ÊñÃú¤Ç¼«Ê¬¤ò»É¤·¤¿¡×¤È¤Î119ÈÖÄÌÊó¤À¤Ã¤¿¡£µßµÞÂâ°÷¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤Ç·ì¤Þ¤ß¤ì¤Î¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤¬¤¦¤Ä¤Ö¤»¤Î¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£ÄÌÊó¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿Àõ¹áÈï¹ð¤À¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿£²ËÜ¤ÎÊñÃú¤ò¡Ö¼«Ê¬¤¬Ëü°ú¤¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÀéÍÕ¸©·Ù¤ÏÀàÅðÍÆµ¿¤ÇÀõ¹áÈï¹ð¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÂáÊá¡£¤½¤Î¸å¡¢10·î28Æü¤Ë¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó»¦³²¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£
»¦¿Í¤ÎÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀõ¹áÈï¹ð¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈÝÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¡»¡¤ÏÀõ¹áÈï¹ð¤ò¼«»¦Öó½õ¤ÈÀàÅð¡¢½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤¿¡£»¦¿Í¤Ç¤Îµ¯ÁÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡»¡¤Ï¡Ö¾Úµò¤Ë¾È¤é¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÛÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ØFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ù¤Ï£²²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò°ìÉôºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¨¡¨¡¡£
¡Ç26Ç¯£²·î19Æü¡¢ÀéÍÕÃÏºÛ¤ÇÀõ¹áÈï¹ð¤Î½é¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¸øÈ½¤Ë¤Ï¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤Î¿ÆÂ²¤â»²²Ã¤·¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë¸ì¤ÎÄÌÌõ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Àõ¹áÈï¹ð¤Î¶¡½Ò¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¸ì³Ø¹»¤Î³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤ÈÀõ¹áÈï¹ð¤¬¿¦¾ì¤Î¹©¾ì¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ç24Ç¯¤Î12·î¡£11ºÐÇ¯¤¬Î¥¤ì¤¿£²¿Í¤¬¸òºÝ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ç25Ç¯£³·î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Àõ¹áÈï¹ð¤Ï¸òºÝ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿£³·î¤Ë¤Ï¡¢·ëº§¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖºÇ½é¤ËÈà¡Ê¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¡Ë¤¬¡¢¡Ø·ëº§¡Ù¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþ¤ì¤¿Ç®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤â¡¢¡Ø·ëº§¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Îº¢¤Ï¤Þ¤À·ëº§¤Þ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤Ë¤Ï³Ø¹»¤¬¤¢¤ê¡¢Àõ¹áÈï¹ð¤â¥À¥Ö¥ë¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢²ñ¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤Ñ¤é¥Û¥Æ¥ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Èï³²¼ÔÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Î¡Ö£²¿Í¤Ç±Ç²è¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
£¹·î¤´¤í¤Ë¤ÏÀõ¹áÈï¹ð¤Ï¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤ÏÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Àõ¹áÈï¹ð¤Ï¼«»¦¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤¬£³¤Ä¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²ÈÂ²¤ËÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¢£²¿Í¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤¬¿¦¾ì¤òÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë»þ´Ö¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×
²ÈÂ²¤«¤é¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÛ¸î¿Í¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤Î¿Æ¤«¤é¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ÎÊ¸²½¤ä°é¤Ã¤Æ¤¤¿´Ä¶¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤ÈÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¡Ê¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¡Ë¤â¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¿¤ò¤·¤ËÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤ÈÉã¿Æ¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢·ëº§¤òÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
Àõ¹áÈï¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ø°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¡Ù¡Ø·ëº§¤·¤¿¤¤¡Ù¤ÈÈó¾ï¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤«¤é¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¼«»¦¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é»à¤Î¤¦¤«¡Ù¤È¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤¬¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥¯¥¯¥ê¥Ê¥¤¥Õ¤Î²èÁü¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀõ¹áÈï¹ð¡Ë
¥¯¥¯¥ê¥Ê¥¤¥Õ¤Î²èÁü¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢¡Ö¿ÏÊª¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Àõ¹áÈï¹ð¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤»»à¤Ì¤Î¤À¤«¤é¤ï¤¶¤ï¤¶Çã¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢10·î£³Æü¡¢100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç½Ð¿ÏÊñÃú¤ò£²ËÜ¡¢ÀàÅð¤·¤¿¡£
10·î£´Æü¤ÎÌë¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤È²ñ¤¦¤È¡¢Éô²°¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤ËÊñÃú£²ËÜ¤òÊÂ¤Ù¡¢¡Ö¿ÏÊª¤ò½àÈ÷¤·¤¿¡×¤³¤È¤ò¹ð¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤¬¼«»¦¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àõ¹áÈï¹ð¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤Ç²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ£²¿Í¤Çµã¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³¡¢Èà¤¬µ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¡Ø°ì½ï¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é»à¤ó¤Ç¤ä¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿ÊñÃú¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¶»¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò»É¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤Î¸å¤òÄÉ¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯íõ½ä¤·¤¿¸å¡¢119ÈÖÄÌÊó¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»¦¤µ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÉÔ²Ä²ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤¬¼«¿È¤Ç½ý¤Ä¤±¤¿¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤à¤´¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡££³·î£³Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿Âè£²²ó¸øÈ½¤Î°Õ¸«ÄÄ½Ò¤Ç¡¢¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤Î·»¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÄï¤ÎÂÎ¤Ë¤Ï11¥õ½ê¤Î»É¤·½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ó¤Ø¤Î¿¼¤¤»É¤·½ý¡£¤½¤·¤ÆÎ¾¼ê¤Ë¤â½ý¤¬¤¢¤ê¡¢º¸¼ê¤Ï¿ÏÊª¤¬´ÓÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿´Â¡ÉÕ¶á¤Ï16Ñ¤Î¿¼¤µ¤Ë¿ÏÊª¤¬ÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸¡»¡´±¤â¡¢¤³¤ÎÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Î½ý¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÀõ¹áÈï¹ð¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤ÏÁ°¤«¤¬¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
°Õ¸«ÄÄ½Ò¤Ç¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤Î·»¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥À¥ë¤¬¤â¤·Àº¿ÀÅª¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÉ¬¤ºµ¤¤Å¤¤¤¿¤Ï¤º¡×¡Ö¥Ð¥À¥ë¤ÏÍâ·î¤Î¶ÐÌ³¥·¥Õ¥È¤â¤¹¤Ç¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ä¤Ä¤â¤ê¤Î¿Í´Ö¤¬¾Íè¤Î¥·¥Õ¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤¬¼«»¦¤¹¤ë¤È¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
»ö·ïÄ¾¸å¤Î·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡Ö¡Ç25Ç¯10·î£²Æü¤ÎÌë¤Ë¡¢¥Ð¥À¥ë¤«¤éÀõ¹áÈï¹ð¤ËÊÌ¤ìÏÃ¤ò¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥À¥ë¤Ï»¦¤µ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤¬¼«»¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿°äÂ²¡£ºÛÈ½¤ÇÁè¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÀõ¹áÈï¹ð¤Î¡Ö¼«»¦Öó½õ¡×¤Îºá¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍºáÈ½·è¤Ï¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤Î¼«»à¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢°äÂ²¤Î»×¤¤¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Àõ¹áÈï¹ð¤ÏºÛÈ½¤Ç¡Ö·ëº§¤òÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï»ëÌî¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤Ç¤â²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤È½·è¤Ï¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¹¹À¸¤ÎÆ»¤òÊâ¤»Ï¤á¤¿Àõ¹áÈï¹ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥À¥ë¤µ¤ó¤Î°äÂ²¤Ïº£¡¢²¿¤ò»×¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¨¡¨¡¡£
¡¦ÆüËÜ¤¤¤Î¤Á¤ÎÅÅÏÃÏ¢ÌÁ
ÅÅÏÃ¡¡0570-783-556¡Ê¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å10»þ¡Ë
TOP¥Ú¡¼¥¸(https://www.inochinodenwa.org/)
¡¦¤è¤ê¤½¤¤¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¼Ò²ñÅªÊñÀÝ¥µ¥Ý¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
ÅÅÏÃ¡¡0120-279-338¡Ê24»þ´ÖÂÐ±þ¡£´ä¼ê¸©¡¦µÜ¾ë¸©¡¦Ê¡Åç¸©¤«¤é¤ÏËöÈø¤¬226¡Ë
¤è¤ê¤½¤¤¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó(https://www.since2011.net/yorisoi/)
¡¦¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¤³¤³¤í¤Î·ò¹¯ÁêÃÌÅý°ì¥À¥¤¥ä¥ë¡×¤äSNSÁêÃÌ
ÅÅÏÃ0570-064-556¡ÊÂÐ±þ»þ´Ö¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡Ë
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/soudan_info.html
¡¦¤¤¤Î¤Á»Ù¤¨¤ëÁêÃÌÁë¸ý°ìÍ÷¡ÊÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¦À¯Îá»ØÄêÅÔ»ÔÊÌ¤ÎÁêÃÌÁë¸ý°ìÍ÷¡Ë
https://jscp.or.jp/soudan/index.html