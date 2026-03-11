チュート徳井＆桃月なしこら「令和に官能小説作ってます」クランクアップ「いつかシーズン2やスペシャルができることを期待して」
【モデルプレス＝2026/03/11】お笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実とモデルで女優の桃月なしこがW主演を務めるドラマ「令和に官能小説作ってます」（テレビ大阪：毎週水曜深夜24時〜／DMM TV：毎週水曜24時30分〜）がクランクイン。写真撮コメントが到着した。
【写真】官能小説編集長演じる50歳人気芸人“正直どタイプ”の女子アナ
同ドラマは、実在する出版社・フランス書院で実際に起こった話をベースにした「令和に官能小説作ってます」（著：さとうユーキ、原案：フランス書院編集部) を原案に、ちょっと淫らで、たっぷり笑えるストーリー。個性豊かな官能小説編集部をまとめ上げ、穏やかで仕事に熱い編集長・玉川丈治を徳井、マンガ編集者を夢見るも思いもよらず官能小説編集部に配属された新人編集者・大泉ましろを桃月が演じる。
いよいよ今夜最終話の配信が控える本作から徳井と桃月、W主演の2人に加えて、編集部の渡瀬美帆役の高畑遊（※「高」は正式には「はしごだか」）、石神井健人役の九十九黄助、官能小説家の神室氷雨役の内藤秀一郎のクランクアップコメントと写真が到着。
第7話では異例の17分ワンカット撮影も話題となった本作。神室役の内藤は第7話撮影後、ひと足先にクランクアップ。その撮影を乗り越えたことで「令和に官能小説」チームは日々団結を高めていき、いよいよ編集部メンバーもクランクアップ。高畑が「私事ですが」と言うと、桃月も「私事ですが」と挨拶するなど、息ぴったりの様子を見せる4人。それぞれが楽しく充実した日々と撮影現場を振り返った。（modelpress編集部）
ありがとうございました。すごいスケジュールで、しんどい部分もあったのですが、それ以上に楽しくて、桃月さんはじめ、皆さんめちゃくちゃいい人ばっかりで、嫌な人が一人もいない現場だったことが本当にいいなと思いました。もう、思い起こせばいろんなことがあったなと思います。桃月さんが言うように、いつかシーズン2やスペシャルができることを期待して、また皆さんとお会いできたらなと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。私事で恐縮なのですが、私も地上波ドラマで主演をさせていただくのが初めてだったので、クランクイン前は本当に緊張もあってどうしようなんて思っていました。初日の撮影場所がこの編集部の場所で、このメンバーでスタートした時から本当に現場の空気がすごく温かかったので、安心して毎日撮影に挑むことができました。撮影自体はタイトスケジュールですごく大変だったとは思うんですけど、私個人としては本当に毎日楽しく撮影をさせていただいたので、初めての主演がこの作品で良かったなと思っています。ということで、次回は、シーズン2、またはスペシャルの制作をしていただけたらなと思っております。また次回お会いしましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。
皆さん本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。私事で恐縮ですが、初めてのドラマレギュラー出演が、この作品で本当にありがたかったです。楽しかったです。毎日皆さんのおかげで、楽しく健やかに、最後まで撮影できました。初体験がこの作品で良かったです。
みなさんありがとうございました。本当に初レギュラーで、こんなにいい環境でよろしいのかしらっていうぐらい、贅沢な現場でした。楽しかったです。お疲れ様でした。
ありがとうございました。実は初日から、とても不安でした。ものすごい過密スケジュールで、「いつもこんな感じなの？」と桃月さんに聞いたら「うん、いつもこんな感じ」とすごく明るい顔で返されて、この人が主演だったら大丈夫かなと思ったことを覚えています。第7話も皆さんで力を合わせて、しっかり撮り終えることができて、これからだと思っていたところ、僕だけ先にクランクアップになってしまって、ちょっと寂しい気持ちもありますが皆さんラストまでしっかり頑張ってください。ありがとうございました。
