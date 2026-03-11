「私が一番可愛がられてた！」遺産相続で暴走する姉に、親戚が突きつけた『衝撃の真実』

筆者の話です。家族の集まりで常に主役を演じる姉がいます。裏で苦労して準備した私の手柄を横取りし、失敗すれば私を貶めて姉は自尊心を保ってきました。やがて姉は親戚が亡くなる度に遺産を要求し始めます。積み重なった不満が爆発する瞬間とは。

目立ちたがりの姉

私には姉がいます。

姉は、常に一番に思われていなければ気が済まない人でした。

家族の集まりがある時、姉はいつも遅れて現れます。

そして、スッと目立つ場所に立ち、華やかに振る舞います。

一方、私は、いつもその前の準備。

料理の下ごしらえ、テーブルのセッティング、会場の掃除。

当時の私にとって、そんな裏方の仕事は「誰かがやらなければならないこと」でしたが、姉の中では「妹がやるべき当然のこと」だったようです。

そして、姉は全ての準備が終わった頃に颯爽と現れて、姉自身の活躍が目立ちそうな仕事をかっさらっていきます。

「わあ、お姉ちゃん、素敵なお料理ね！」

親戚たちが褒めると、姉は笑顔で答えます。

「ありがとう。私、頑張ったの！」

しかし、その料理の下ごしらえは、全て私がやっていました。

親や親戚たちは、姉を「頼もしい」「気立てが良い」と絶賛しました。

私は、いつも陰に隠れて、言葉を飲み込んでいました。

失敗の八つ当たり

そんな姉でもうまくいかない事が時々があります。

姉が、親戚の前で失敗した時や、期待されていた役割を全うできなかった時。

そういう時、姉はどうしても自分のプライドを保てなくなるようでした。

その矛先は、いつも身近な私に向けられました。

「顔立ちが悪い」「シミが酷い」などと、親戚に聞こえないような小声で心ない言葉を投げかけ、ストレスを解消するのです。

ある日、姉が親戚たちの前で料理を失敗しました。

「あれ？ この味、ちょっと…...？」

そう言って親戚が、首を傾げました。

姉の顔が、一気に曇ります。

その後、姉は私のところに来て、小さな声で言うのです。

「ねえ、あんた、最近太ったんじゃない?」

「シミが酷いわね。ちゃんとケアしてる?」

姉は、私の顔を見ながら、嫌味を言い始めます。

私が悔しそうに黙っていると、さらに追い打ちをかけます。

「まあ、あなたは料理も苦手だし、色々足りないものね。仕方ないわよね」

そうやって、姉はいつも私をいじめてきました。

姉は自分がうまくいかない時、私を貶めることで自分を保っていたのです。

遺産への執着

それから数年後、私は結婚し出産しました。

子どもたちも健やかに育ち、穏やかな家庭を築きました。

一方、姉は孤独を深めていたのか、より自分の存在感を周囲に誇示するようになっていきました。

そのきっかけは、母方の伯母が亡くなった時でした。

伯母には子どもがおらず、遺産が残されました。