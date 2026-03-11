Ãæ¹ñÊòÁ³¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¡Ö¶öÁ³¤Î¤Ï¤º¡×¡¡ÆüËÜ¤ÎÂîµå½÷»Ò¤¬¾×·â¶âÀ±¡ÄÊì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¸½¼ÂÆ¨Èò¡Ö¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¡×
WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º½Å·Ä
¡¡Âîµå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡¢WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º½Å·Ä¤¬10Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦½Å·Ä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯13°Ì¤ÎÂçÆ£º»·î¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤¬¡¢Æ±2°Ì¤Î²¦ÒØù¨¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ò3-0¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç·âÇË¤·¤¿¡£°µ´¬¤Î¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÃæ¡¢ÂçÆ£¤¬Ä¶¶¯¹ë¤òÊ´ºÕ¤·¤¿¡£²¦ÒØù¨¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ËÌó7Ç¯´ÖÌµÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£Âè1¥²¡¼¥à¤ò11-7¡¢Âè2¥²¡¼¥à¤â11-5¤ÇÃ¥¼è¡£Âè3¥²¡¼¥à¤Ï11-3¤È°µÅÝ¤·¡¢»î¹ç»þ´Ö¤ï¤º¤«18Ê¬29ÉÃ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¡£ÆüËÜ¿Í¥¥é¡¼¤«¤é¤ÎÂç¶âÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÊ¸Ò»Êó¡×¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î0-3¡£²¦ÒØù¨¤¬¼ã¼ê¤Ë´°ÇÔ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÂîµåÁª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÌµÇÔ¤ÎµÏ¿¤Ë½ª»ßÉä¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡ÖÅöÁ³²¦ÒØù¨¤¬¾¡¤Ä¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤¿»î¹ç¤Ï¡¢²¦ÒØù¨¤¬0-2¤Ç¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¡¢Âè3¥²¡¼¥à¤â°ì»þ2ÂÐ10¤È¤Ê¤ë¿®¤¸¤¬¤¿¤¤Å¸³«¡×¤È¶Ã¤¤òµ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿²¦ÒØù¨¤ÎÁ´¾¡µÏ¿¤Ë½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿¡×¤ÈÆüËÜ¥¥é¡¼¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂçÆ£º»·î¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¡Ö¡Ø¶¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ù¹¶·â¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿²¦ÒØù¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬À°¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡×¤È¤·¡¢¡ÖÄ´»Ò¤¬°¤¤¤Î¤«¡¢ÎÏ¤¬½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢²¦ÒØù¨¤ÎÇÔÀï¤Ï¶öÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë