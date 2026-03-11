大親友がまさかの「恋のライバル」に…元AKB48美女と超一軍女子の「本当の関係」

２人でご飯に行ったり、家で会ったり

モテにモテまくる人生を送ってきた美男美女16人が恋の駆け引きをする、新感覚の恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム２』（ABEMA）。“指挾みキス”や“鼻ディープキス”など、ハイレベルな恋愛テクニックの数々も大きな話題になっている。

そんな『ラブキン２』を序盤からまさかの展開で盛り上げたのが、永尾まりや（31）、林ゆめ（30）の２人。FRIDAYでもグラビアを披露している「爆モテ美女」だが、実はプライベートでも仲が良い友人同士。そんな２人がまさか恋愛番組でライバル関係になるとは──。「まりゆめ」の２人に「本当の関係」を聞いてみた。

―仲良くなったキッカケと、仲良しエピソードを教えてください。

永尾「共通の友達の紹介だと思います。最初は２人でというより仲良しなグループで遊んでいるうちに仲良くなりました。最初に話した時から合うな、価値観や生き方が私と似ているなと感じていました。

タフでお酒が好きなところもそうですが、『楽しかったらOK』という性格も似てると思います。仲良しな友達何人かで福岡旅行に行った時は朝まで遊びきりました（笑）」

林「もともと共通の友達がたくさんいて、みんなで飲むメンバーの１人でした。いつものメンバーで集まる時によく会う、という感じで。

でも『ラブキン』での共演をきっかけに、会う頻度がすごく増えました。今では２人でゴハンに行ったり、家で会ったりもします。２日連続で会う日もあります」

―お互いの好きなところはどこですか。

永尾「飾らない素直なところです。ゆめはどの人とでも仲良くできますし、先入観や評判にとらわれず平等に接することができるところも魅力だと思います。あと、言わなくてもわかると思いますがもちろん顔もスタイルもかわいすぎて大好きです！」

林「“まりやぎ”の独特な、落ち着いた柔らかい雰囲気と話し方。聞き上手なところ。お姉さんなのに、たまに甘えてきてかわいいところ。誰にでも分け隔てなく接する優しいところや、気配りができるところ、本当にたくさんあります（笑）。あと、シンプルに顔も好きです！」

「超一軍女子」ならではの難しさ

―ラブキン２に参加して、お互いをライバルとして意識されましたか。

永尾「ぶっちゃけ『かなり手強いな……』と思いました（笑）。私とアプローチのスタイルが似ているからこそライバルだなと感じたし、ライバルだからこそ一緒に最後まで残りたいなという気持ちがありました」

林「もちろん、もともと知っていて、みんなからモテるのはわかっていたので、ライバルではありました。でもそれ以上に仲がいいので、敵視してバチバチになる、みたいなことはなかったです（笑）。最初（の男性からの投票）は同率最下位で、ずっと２人で『ウチらヤバいよね』『とりあえず残れて良かった……』とか、慰め合いながらいろいろ話していました」

―配信を見て、それぞれの感想を教えてください。

永尾「お互いに前にグイグイ行くタイプではないのですが、途中からゆめがちゃんと相手に想いを伝えたりしているところを見て、頑張ったんだなと思いました。ゆめはひときわ美人な『超一軍女子』というのもあって、男性からは“行きたいけど行けない”とう壁があったと思います」

林「『いつもの“まりやぎ”だなあ』と思いました（笑）。どんな相手に対しても人との距離の縮め方が本当に上手で、この感じがやっぱりモテるんだよなあと……。

『ラブキン』ではいろんなテクニックや相手に好きだと思わせる行動が必要だったりするけど、“まりやぎ”はたぶん自分では何も意識していないんです。でも、距離感とオーラで好きになっちゃう。番組を見ていてもそれを少し感じて、さすがだなと思いました」

―もし自分が男性参加者だったら、お互いのことを好きになると思いますか？

永尾「私はもちろんゆめ推しです！ 見た目もタイプだし私が男性になったとしても魅力的な女性だと思います！ 放送でゆめがしてた“指挟みキス”、私にもしてほしいです（笑）」

林「好きになりますね！ 女性だけど、まりやの好きなところは無限に語れます。私は単純なのできっと簡単に好きになっちゃうと思います」

ラブキン２で熱い火花を散らしたことで、より友情が深まった２人。爆モテ美女コンビ「まりゆめ」にますます注目してほしい。