子どもに喜ばれそーーーッ！！【3COINS】お弁当を簡単・可愛く♡「キッチンツール」

子ども用のお弁当作りはおかずの種類や彩りのバランスなど、考えることがたくさんあるだけに、頭を悩ませている人もいるのではないでしょうか。「いつも同じような見た目になってしまう……」「イマイチ映えない……」と悩んでいる人は、【3COINS（スリーコインズ）】の「キッチンツール」をチェックしてみて。簡単に使えて、お弁当の可愛さをアップさせられそうなツールがあるんです。この春から子どものお弁当作りが始まる人も、要注目です。

ウィンナーを簡単 & 可愛くデコる

お弁当のおかずとして大活躍するウィンナー。そんなウィンナーを可愛くアレンジできるのが、「ウィンナーカッター&スタンプセット」です。ウィンナーをそのまま押し込むだけでタコさんになるカッターに、半分に切って押し込むことでお花のような切り口になるカッター、そして、スタンプを押すように星やハートの形を刻めるツールがセットになっています。カットもスタンプも簡単にできるので、お弁当作りの忙しい時間にも手軽に取り入れられそう。カッター2種とスタンプ3種の5個セットで\330（税込）で販売されています。

お弁当にもおうちごはんにも使える

子ども用のおにぎり作りが意外と面倒……。そんな人には、「ごはんカップ&おにぎりメーカーセット」をおすすめします。ご飯を入れて振るだけで1口サイズのおにぎりができるおにぎりメーカーと、ご飯を丸く盛り付けられるごはんカップがセットになっています。どちらもご飯には直接触れず、清潔に使えるところも魅力。お弁当だけでなく、普段のおうちごはんでも幅広く使えそうです。\330（税込）で買えるので、試してみてはいかがでしょう。

