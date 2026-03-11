パパのスリッパが大好きで、子猫の頃からパパのスリッパの中に入って遊んでいた猫ちゃん。しかし、体が成長してくると顔が入らなくなってきてしまったようで…？どうにかして大好きなスリッパの中に入ろうと、試行錯誤する猫ちゃんの光景が3000いいねを突破。そちらの光景には、「かわいい♡」「大きくなっても頑張って入ろうとしてる姿にキュンです」と、絶賛の声が寄せられることとなりました。

【写真：パパのスリッパが大好きで『中に入っていた子猫』→約５か月後…まさかの光景】

子猫の頃はパパのスリッパに入って遊んでいたちゃちゃまるちゃん

大好きなパパのスリッパの中に入ろうと頑張る姿を見せてくれたのは、Instagramアカウント『ちゃちゃまる』に登場するスコティッシュフォールドのちゃちゃまるちゃん。

ちゃちゃまるちゃんは赤ちゃんの頃からパパのスリッパが大好きだったそうで、生後2ヶ月くらいの時にはパパのスリッパにお顔をすっぽりと入れて、スリッパで遊んでいる姿をよく見せてくれていたのだそう。スリッパの先から見えるちゃちゃまるちゃんのお顔は、なんだか満足そうです。

成長してスリッパに入れなくなってしまったちゃちゃまるちゃんは…

そんなちゃちゃまるちゃんのお気に入りスポットだったパパのスリッパですが、体が成長していくにつれて、ちゃちゃまるちゃんはお顔がスリッパの中に入らなくなってきてしまったのだとか。しかし、パパのスリッパが大好きなちゃちゃまるちゃんはスリッパの中に入るのを諦めきれず、試行錯誤してどうにかスリッパに顔を入れようと頑張っていたそう。

顔を入れる角度を変えてみたり、スリッパを前足で掴んでみたりと頑張るちゃちゃまるちゃんの姿に、思わずエールを送りたくなってしまいます。

いつでも一生懸命な姿にキュン♡

そして生後5ヶ月が経った頃には、とうとうスリッパの入り口に顔を入れるのも難しくなってきたとのこと。しかし、お気に入りスポットに入ることを諦めきれないちゃちゃまるちゃんは、スリッパの入り口に顔をつけて、少しでも奥に入ろうと挑戦していたといいます。

そんな頑張り屋さんなちゃちゃまるちゃんは、高い場所にある猫じゃらしのおもちゃを捕まえようと何度も立ち向かったりと、日々さまざまなことにチャレンジしているのだそう。

そうした努力を日々積み重ねているちゃちゃまるちゃんに、たくさんの人から応援のメッセージが寄せられているのでした。

体が大きくなってもパパのスリッパに入ろうと頑張るちゃちゃまるちゃんの光景には、「その隙間が落ち着くんですかね」「お顔がスリッパにフィットしてますね」「パパの足の匂いが好きなのかな」と、絶賛と応援のコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『ちゃちゃまる』では、そんな好きなことにひたむきなちゃちゃまるちゃんの日常風景や、家族猫たちとの仲良しな姿が投稿されていますよ。

ちゃちゃまるちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ちゃちゃまる」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。