ロシア人とのハーフのイケメンモデル嵐翔真(19)が10日、自身のインスタグラムを更新。「やぁ、青坊主だよ」と鎖骨を超えるほど長かった髪をバッサリ。青にカラーリングした丸刈り姿を披露した。



【写真】だ、誰だ！？まじ別人級の青丸刈り姿「大変身しすぎ」

嵐は動画配信サービス･Prime Videoで独占配信ドラマ「カラちゃんとシトーさんと」のマッキー役姿で、誰だかわからないほどの変貌を見せた。同ドラマはSnow Man・岩本照とTravis Japan・松田元太のW主演。高野水登氏・フトンチラシ氏の同名漫画が原作で、ファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、ヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のサウナを巡りながら、旅先でおいしい食事を味わい、心身ともに癒やされる“ヒーリングドラマ”。嵐が演じるマッキーは「木工作家でカラトリーなどを作っています。青髪坊主で派手な見た目の一方穏やかで優しくて人懐っこいキャラクターになっています！」とアピールした。



青い丸刈りという激変姿にフォロワーも「別人ですね」「青髪短髪！？」「長髪からのギャップすごすぎます」「大変身しすぎてびっくり」と驚きの声が並んでいた。



嵐は第57代横綱だった三重ノ海の孫で、身長190センチ。現在上映中の「純愛上等！」で映画デビューも果たしたばかり。ミステリアスなイケメンで、今後の映像での活躍も期待されている。



（よろず～ニュース編集部）