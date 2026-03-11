長崎MF翁長聖が試合後に筋トレ

試合終了の1時間半後にジムでトレーニングする“ストイックすぎる”Jリーガーが話題となっている。

今季J1に昇格したのV・ファーレン長崎の公式YouTubeは3月7日に「ストイックすぎる鉄人男、試合後の筋トレに完全密着してみた」というタイトルの動画を公開した。

2月28日に行われた明治安田J1百年構想リーグ第4節のセレッソ大阪戦（1-0）の後にバスでクラブハウスへ戻り、ジムでトレーニングしていたのは90分フル出場したMF翁長聖だった。翁長は2017年、中央大学卒業後に長崎でプロ入り。大宮アルディージャ、町田ゼルビア、東京ヴェルディを経て2025年に長崎に復帰した。

そんな“日本一ストイック”な31歳は矢野玲フィジカルコーチとともに、その日の試合映像を見返しながら筋トレに励んでいた。試合終了後、わずか1時間半後のことだ。

そんな翁長の姿を目にしたファンからは「プロフェッショナル」「流石のストイックさ」「若い選手のお手本でしかない」「あれだけ走ったのに…すげぇよ」「終了間際でも全力でプレスバックできるところ見てると努力の賜物なんだと思った」「どこまでもかっこいいな」とコメントが寄せられるなど大きな反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）