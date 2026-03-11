シンガー・ソングライターの杉本琢弥がこのほど、東京・豊洲ＰＩＴでデビュー３周年を記念した単独ライブを行った。ソロアーティストとして歩んできた軌跡と、新たな挑戦を感じさせる特別な一夜となった。

杉本は「杉本琢弥として初めてステージに立ったのが、この場所でした。ソロアーティストとして帰ってくることができました。こんなにも多くの方に集まっていただき本当に幸せ」と感謝。「罠〜Ｔｒａｐ〜」や「ＡｎＤ ＯｎＥ」「Ｂｕｔ…！」「ＣＩＲＣＵＳ」などの人気曲を歌唱。新曲「男の本音」をライブ初披露するなど、全２０曲を届け、満員の観客とともに３周年を祝った。

終盤、今後の活動に関する３つの発表があった。１つ目はＵ―ＮＥＸＴでライブ映像の独占配信が決定。この日の模様が４月３０日正午から配信される予定だ。

２つ目は、８月１０日にベストアルバム「Ｗｈｏ ａｍ Ｉ？」のリリースが決定。新曲を含む全２４曲を収録される。最後は、このアルバムを引っさげての東京・大阪・福岡でのツアー。７月８日に福岡公演（ＤＲＵＭ ＬＯＧＯＳ）、同１４日に東京公演（恵比寿ザ・ガーデンホール）、同２６日に大阪公演（ＧＯＲＩＬＬＡ ＨＡＬＬ ＯＳＡＫＡ）を行う。

３周年を迎え、「ベストアルバムをリリースして、今年は『アーティスト・杉本琢弥』をもっと知ってもらえる１年にしていきたい」と誓った。