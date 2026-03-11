ＷＢＣＢ組１次ラウンドで９日（日本時間１０日）に行われた米国対メキシコの試合中に、マリナーズ所属選手の”確執”がＳＮＳで大きく取り上げられ、話題になっている。

メキシコ代表のアロザレーナ外野手が、打席に入った際に、マリナーズの同僚である米国代表のローリー捕手に握手を求めたところ、ローリーがそれを拒否。スルーされて打席に戻る動画が拡散され、試合後のアロザレーナは中南米メディアに対し、「２日前、ローリーのお父さんと宿舎ホテルであったときは、祝福のハグをしてくれた。素晴らしい両親がいるというのに」と、スペイン語でローリーのツレない態度にがっかりしていた。

一夜明けた１０日（同１１日）、米国―イタリア戦の試合前に記者会見に臨んだ米国・デローサ監督は、その件に聞かれて「彼らはチームメート。ローリーはその件について（アロザレーナと）話をしたと言っていた。そんな状況に追い込まないでよ、っていうこと。こんな騒ぎになるとは思わなかった。理解はできるよ。感情が渦巻いているから。それはタフな論議だけれど、選手は代表チームとして戦っているんだ。（握手を断っても）それほど問題じゃないし、またその逆であっても。ローリーは（握手を）しないことを選んだわけで、私としては、それもありだとおもう」と真剣勝負の試合中という状況を説明し、ローリーを擁護した。

アロザレーナは２０２３年大会でも米国代表のＷ・スミス捕手（ドジャース）に対して、試合中に挨拶し、スルーされた過去がある。