10日(現地時間)、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)ラウンド16・1stレグでニューカッスルとバルセロナが対戦し、1-1で引き分けた。



リーグフェーズ第1節以来の顔合わせとなった両チームの対戦は、6分にウィリアム・オスラがバルセロナ守備陣の背後に抜け出してシュートを放つと、16分にもアンソニー・エランガがバルセロナの守護神ジョアン・ガルシアと1対1の場面を迎えるなど、ニューカッスルがボール奪取からの素早いカウンター攻撃によって立て続けにチャンスを作り出す。





一方のバルセロナも20分以降は立て直し、徐々にボール支配率を高めてニューカッスルゴールに近づけるようになったが、ゴールを奪うまでには至らず前半は0-0のスコアレスで折り返す。後半に入っても一進一退の展開は変わらず65分過ぎまで0-0の状態が続いたが、アンソニー・ゴードンらを途中投入して攻撃のギアを一段階上げたニューカッスルが徐々にバルセロナ守備陣の背後のスペースを攻略し始める。そうした中、ついにニューカッスルが先手を奪う。86分、右サイドを突破したジェイコブ・マーフィーがゴール前にクロスボールを供給し、これをファーサイドにいたハーヴィー・バーンズが右足で押し込みニューカッスルが先制する。しかし、バルセロナも終盤にワンチャンスをものにする。後半アディショナルタイム5分、ダニ・オルモがニューカッスルのペナルティエリア内で倒され、バルセロナにペナルティキックが与えられる。そしてこれをラミン・ヤマルが確実に決め、バルセロナが土壇場で同点に追いつく。このヤマルのゴールの直後にタイムアップの笛が鳴り、試合は1-1の引き分けに終わった。［スコア］ニューカッスル 1-1 バルセロナ［得点者］ニューカッスルハーヴィー・ジョーンズ(86)バルセロナラミン・ヤマル(90+5)