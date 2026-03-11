シルベスター・スタローンが、代表作『ランボー』シリーズの前日譚映画『ジョン・ランボー（原題：John Rambo）』に、製作総指揮（エグゼクティブ・プロデューサー）として参加することがわかった。米が報じている。

『ランボー』シリーズはスタローンのキャリアを代表するアクション映画シリーズで、1982年の第1作を皮切りに、続編『ランボー／怒りの脱出』（1985）や『ランボー3／怒りのアフガン』（1988）『ランボー／最後の戦場』（2008）『ランボー ラスト・ブラッド』（2019）まで全5作が製作されてきた。

スタローンはシリーズを通して主演・脚本・監督などを作品ごとに務めてきたが、プロデューサーとしての関与は初めてとなる。参加にあたり、スタローンはInstagramにてビデオメッセージを公開した。

「ランボーは私の人生とキャリアにおいて、とても大きな存在です。しかし、物語は続きます。前日譚、始まりの物語をお届けします。このオリジンストーリーで製作総指揮を務めます。本当に楽しみです。アクションを皆さんに届けます。劇場でお会いしましょう。」

また、投稿のキャプションでは「伝説となる前の、この男の序章を探究する」映画だと形容。「（ランボーは）不屈の精神とサバイバル、戦争の傷跡の上に築かれました。数十年にわたり、彼は私にとって、また世界中の観客にとって大きな意味を持っていたのです」と綴った。

配給を担当するライオンズゲートのアダム・フォーゲルソン代表は、「シルベスター・スタローンは誰よりもジョン・ランボーというキャラクターをよく理解する人物。ライオンズゲートはこの伝説的IPにおいて、20年以上にわたりスタローンと協働できる幸運に恵まれてきました」とコメント。「彼の参加は『ジョン・ランボー』にとって最後の、そして重要なピースです。彼の参加を心からうれしく思います」

若き主人公ランボー役は、実写版『ストリートファイター』ケン役や、ハリウッド実写版『機動戦士ガンダム』にも出演するノア・センティネオ。監督は痛快バイオレンス・アクション映画『SISU／シス 不死身の男』（2022）のヤルマリ・ヘランダーが務める。

製作総指揮は『アベンジャーズ』シリーズの監督アンソニー＆ジョー・ルッソ、『エクスペンダブルズ』シリーズのトレヴァー・ショートら。プロデューサーは『ランボー』『エクスペンダブル』シリーズのケビン・キング・テンプルトン＆レス・ウェルドン、『ランボー ラスト・ブラッド』（2019）のジョナサン・ヤンガーらが名を連ねた。

映画『ジョン・ランボー（原題：John Rambo）』の公開時期は未定。撮影は2026年1月にタイ・バンコクで開始された。

