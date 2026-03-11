一人暮らし丸1年で実感…山田くんが選ぶ「これは買って失敗ナシ」カインズの便利アイテム7選＜新生活準備＞

一人暮らし丸1年で実感…山田くんが選ぶ「これは買って失敗ナシ」カインズの便利アイテム7選＜新生活準備＞