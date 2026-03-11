本当に37歳…？KARA・スンヨン、“奇跡の童顔”が魅せる成熟ムードにうっとり

KARAのスンヨンが、幻想的かつクールなムードを披露した。

3月10日、所属事務所AERエンターテインメントは、スンヨンが登場したファッション誌『bnt』の撮影カットを公開した。

公開された写真には、清楚、スポーティー、ミステリアスなど多彩なコンセプトを見事に着こなすスンヨンの姿が収められている。

スンヨンは、水色のワンピースにロングのストレートヘアを合わせた透明感あふれる雰囲気から、カジュアルなジャケットにウェーブヘアを合わせたクールなスタイリングまで披露した。別カットでは、ブラックのワンピースをまとい成熟したムードを演出。これまでとは一味違う新たな魅力を放っている。

撮影後に行われたインタビューで、近況を問われたスンヨンは「KARAの活動に励んでいます。台湾公演を終え、新年も台湾で迎えました。日本での活動も継続しています」とし、「ファンの皆さんが大きな力をくださるおかげで、ここまで活動を続けてこられたと思います」と語った。

続いて、今後挑戦してみたい役柄については「これまでは明るい役が多かったのですが、実は自分のエネルギーとは少し合わない部分もありました。今は、自分自身をありのままに表現できるキャラクターに出会いたいです」と率直に答えた。

最後に「どのような俳優として記憶されたいか」という質問に対し、スンヨンは「人間味のある俳優になりたいです。自分の人生をしっかり生き抜き、人の温もりが演技にも滲み出るような、自然な姿を表現できる俳優になりたい」と明かし、今後の俳優活動への期待を高めた。

◇スンヨン プロフィール

1988年7月24日生まれ。本名ハン・スンヨン。韓国・ソウル出身。身長160cm。2007年にKARAのメンバーとしてデビューし、グループ内ではリードボーカルを務めた。デビュー当時はまったく売れず、さらにメンバーの脱退と崩壊の危機にあったKARAを存続させるために、どんな番組にも多く出演。グループの名前を売ろうと、バラエティ番組で全身泥まみれになる場面もあったという。そのためファンの間では「努力の人」や「苦労人」として知られている。