G 63初のAMGパフォーマンスパッケージ採用モデル

メルセデス・ベンツ日本は、メルセデスAMG G 63の特別仕様車『メルセデスAMG G 63エディション・パフォーマンス（ISG）』を150台の限定で発売した。

本モデルは、G 63として日本初となる『AMGパフォーマンスパッケージ』を採用し、最高速度を通常の220km/hから240km/hに引き上げるとともに、サーキットでの発進時の加速をサポートする『レーススタート機能』を搭載、AMGらしい走りをより追求した特別仕様車となる。



特別仕様車『メルセデスAMG G 63エディション・パフォーマンス』を150台限定で発売。 メルセデス・ベンツ

価格は、3440万円から3500万円となる。

限定カラーとパフォーマンス指向の内外装

エクステリアでは、ボディカラーに通常は設定のない専用カラー『マヌファクトゥーア・サンイエロー（ソリッド）』、『マヌファクトゥーア・グリーンヘルマグノ（マット）』、『マヌファクトゥーア・カッパーオレンジマグノ（マット）』の3色が設定される。

足元は、本モデル限定となる、マットゴールドの『マヌファクトゥーア22インチAMG鍛造アルミホイール』を履き、『AMGブラック・ブレーキキャリパー』との組み合わせで重厚感がもたらされる。



また、『AMG専用ブラック・エグゾーストシステム』や『マヌファクトゥーア・ブラック・ランニングボード』により、全体の印象を力強く引き締めている。

また、『AMGエクステリア・ナイトパッケージII』により、前後のスリーポインテッドスターやバッジ類など随所がブラックパーツで統一されている。

加えて、フロントバンパートリムや前後アンダーガード、スペアタイヤカバー、サイドストリップラインなど、随所へカーボンパーツが奢られている。

インテリアにおいても、エクステリアと呼応するようにカーボン素材を採用、本特別仕様車限定の『AMGパフォーマンス・ステアリング（カーボン/マイクロカット）』、『AMGカーボンファイバー・インテリアトリム』がAMGの高性能な世界観を強調する。

シートには人気の『プラチナホワイト』内装をを採用し、カーボンとの美しいコントラストを描く。

特別装備と限定台数

■限定数・ハンドル位置

・マヌファクトゥーア・サンイエロー / 左ハンドル30台

・マヌファクトゥーア・グリーンヘルマグノ / 左ハンドル50台、右ハンドル10台

・マヌファクトゥーア・カッパーオレンジマグノ / 左ハンドル50台、右ハンドル10台



■本モデル限定装備

＜シャシー＞

・AMG専用ブラックエグゾーストシステム

・AMGドライバーズパッケージ

＜エクステリア＞

・AMGブラックブレーキ・キャリパー

・マヌファクトゥーア22インチAMGアルミホイール＜鍛造＞

・AMGエクステリアナイトパッケージII

・ダーククローム・ボンネットバッジ

・ハイグロスブラック・メルセデススター（フロント・リア）

＜インテリア＞

・AMGパフォーマンスステアリング（カーボンファイバー/マイクロカット）



■限定車追加装備

＜ライン＞

・スーペリアラインインテリア

＜エクステリア＞

・マヌファクトゥーア・ブラックランニングボード

・『G』ロゴ入りドアボタン（ブラック）

・ブラックスモーク仕様ランプ類

・AMG専用ダーククロームラジエーターグリル

・オブシディアンブラックスペアタイヤリング（マヌファクトゥーア・サンイエロー選択時に装備）

・ナイトブラックマグノスペアタイヤリング（マヌファクトゥーア・グリーンヘルマグノ、 MANUFAKTURカッパーオレンジマグノ選択時に装備）

・AMGカーボンファイバードアミラー

・カーボンファイバー調サイドストリップライン

・カーボンファイバーバンパートリム

・カーボンファイバーフロントアンダーガード

・カーボンファイバーリアアンダーガード

・カーボンファイバースペアタイヤカバー

＜インテリア＞

・内装色：マヌファクトゥーア・プラチナホワイト

・ダイヤモンドステッチ

・AMGカーボンファイバー・インテリアトリム

・マヌファクトゥーア・ロゴ付グラブハンドル

・ナッパレザー・ダッシュボード



