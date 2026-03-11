【最高速240km/h ＆ レーススタート搭載】メルセデスAMG G 63に150台限定『エディション・パフォーマンス』登場
G 63初のAMGパフォーマンスパッケージ採用モデル
メルセデス・ベンツ日本は、メルセデスAMG G 63の特別仕様車『メルセデスAMG G 63エディション・パフォーマンス（ISG）』を150台の限定で発売した。
本モデルは、G 63として日本初となる『AMGパフォーマンスパッケージ』を採用し、最高速度を通常の220km/hから240km/hに引き上げるとともに、サーキットでの発進時の加速をサポートする『レーススタート機能』を搭載、AMGらしい走りをより追求した特別仕様車となる。
価格は、3440万円から3500万円となる。
限定カラーとパフォーマンス指向の内外装
エクステリアでは、ボディカラーに通常は設定のない専用カラー『マヌファクトゥーア・サンイエロー（ソリッド）』、『マヌファクトゥーア・グリーンヘルマグノ（マット）』、『マヌファクトゥーア・カッパーオレンジマグノ（マット）』の3色が設定される。
足元は、本モデル限定となる、マットゴールドの『マヌファクトゥーア22インチAMG鍛造アルミホイール』を履き、『AMGブラック・ブレーキキャリパー』との組み合わせで重厚感がもたらされる。
また、『AMG専用ブラック・エグゾーストシステム』や『マヌファクトゥーア・ブラック・ランニングボード』により、全体の印象を力強く引き締めている。
また、『AMGエクステリア・ナイトパッケージII』により、前後のスリーポインテッドスターやバッジ類など随所がブラックパーツで統一されている。
加えて、フロントバンパートリムや前後アンダーガード、スペアタイヤカバー、サイドストリップラインなど、随所へカーボンパーツが奢られている。
インテリアにおいても、エクステリアと呼応するようにカーボン素材を採用、本特別仕様車限定の『AMGパフォーマンス・ステアリング（カーボン/マイクロカット）』、『AMGカーボンファイバー・インテリアトリム』がAMGの高性能な世界観を強調する。
シートには人気の『プラチナホワイト』内装をを採用し、カーボンとの美しいコントラストを描く。
特別装備と限定台数
■限定数・ハンドル位置
・マヌファクトゥーア・サンイエロー / 左ハンドル30台
・マヌファクトゥーア・グリーンヘルマグノ / 左ハンドル50台、右ハンドル10台
・マヌファクトゥーア・カッパーオレンジマグノ / 左ハンドル50台、右ハンドル10台
■本モデル限定装備
＜シャシー＞
・AMG専用ブラックエグゾーストシステム
・AMGドライバーズパッケージ
＜エクステリア＞
・AMGブラックブレーキ・キャリパー
・マヌファクトゥーア22インチAMGアルミホイール＜鍛造＞
・AMGエクステリアナイトパッケージII
・ダーククローム・ボンネットバッジ
・ハイグロスブラック・メルセデススター（フロント・リア）
＜インテリア＞
・AMGパフォーマンスステアリング（カーボンファイバー/マイクロカット）
■限定車追加装備
＜ライン＞
・スーペリアラインインテリア
＜エクステリア＞
・マヌファクトゥーア・ブラックランニングボード
・『G』ロゴ入りドアボタン（ブラック）
・ブラックスモーク仕様ランプ類
・AMG専用ダーククロームラジエーターグリル
・オブシディアンブラックスペアタイヤリング（マヌファクトゥーア・サンイエロー選択時に装備）
・ナイトブラックマグノスペアタイヤリング（マヌファクトゥーア・グリーンヘルマグノ、 MANUFAKTURカッパーオレンジマグノ選択時に装備）
・AMGカーボンファイバードアミラー
・カーボンファイバー調サイドストリップライン
・カーボンファイバーバンパートリム
・カーボンファイバーフロントアンダーガード
・カーボンファイバーリアアンダーガード
・カーボンファイバースペアタイヤカバー
＜インテリア＞
・内装色：マヌファクトゥーア・プラチナホワイト
・ダイヤモンドステッチ
・AMGカーボンファイバー・インテリアトリム
・マヌファクトゥーア・ロゴ付グラブハンドル
・ナッパレザー・ダッシュボード
