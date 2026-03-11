沖口優奈、グラビア企画「美女地図」に登場 “青”で魅せる現在地
アイドルグループ・マジカル・パンチラインの沖口優奈が、『週刊SPA!』3月17日号（発売中）のグラビア企画「美女地図」に登場した。“青の思い出”をテーマに、初期メンバーカラーである青の衣装をまとった姿を披露している。
【写真】同号の「グラビアン魂」には爽香が登場
同企画では、多くのアイドルグループに存在するメンバーカラーに着目。沖口がグループ初期に背負っていた“青”をテーマに、爽やかさと大人の魅力が交差する現在の姿を写し出している。
沖口は1998年生まれ、大阪府出身。2016年にマジカル・パンチラインへ加入し、グループの中心メンバーとして活動してきた。2025年12月には、4月16日に開催される10周年ワンマンライブをもってグループを卒業することを発表している。
さらに、4月20日には自身初となる写真集の発売も予定。グループ卒業を前に、新たな節目を迎える沖口の現在地を収めたグラビアとなっている。
同号の『週刊SPA!』では、木崎ゆりあ（崎＝たつさき）が「表紙の人＆美女地図」に登場するほか、「グラビアン魂」に爽香、「このあと、どうする？」には小池里奈が登場し、誌面を彩っている。
【写真】同号の「グラビアン魂」には爽香が登場
同企画では、多くのアイドルグループに存在するメンバーカラーに着目。沖口がグループ初期に背負っていた“青”をテーマに、爽やかさと大人の魅力が交差する現在の姿を写し出している。
さらに、4月20日には自身初となる写真集の発売も予定。グループ卒業を前に、新たな節目を迎える沖口の現在地を収めたグラビアとなっている。
同号の『週刊SPA!』では、木崎ゆりあ（崎＝たつさき）が「表紙の人＆美女地図」に登場するほか、「グラビアン魂」に爽香、「このあと、どうする？」には小池里奈が登場し、誌面を彩っている。