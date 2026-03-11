日本国際博覧会協会（万博協会）は、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」について、出展者や協賛者以外の企業・団体に業務目的の使用を認める方針を固めた。

ミャクミャクから派生した目玉のようなイラスト「こみゃく」も、個人で楽しむための二次創作の手引を作り、ＳＮＳへの投稿を可能とする。万博協会は、こうした知的財産に関する新たなルールを４月から適用する。

万博協会はこれまで、出展や協賛を行った企業・団体に対し、ミャクミャクや万博の公式ロゴマークの業務目的の使用を認め、協賛企業などは広告やのぼり、販売促進用の景品などにあしらってきた。

読売新聞が入手した資料によると、今後は、それ以外の企業・団体にも有償で拡大する。万博に末永く親しんでもらう目的という。

グッズの製造・販売にはこれまで通り、協会側とのライセンス契約が必要だ。今年３月末までとしていた公式グッズの販売期間は２年間延長する。

こみゃくは、私的に使う範囲で手製グッズを作ることはできたが、ＳＮＳでの発信は私的使用の範囲を超える恐れがあった。このため二次創作の手引を策定し、非営利かつ個人で楽しむ目的であればＳＮＳやブログへの投稿ができるようにする。ただ、二次創作物がデザインされたグッズの販売や販促への活用はできない。

新ルールは協会が解散する２０２８年３月末まで適用される。それ以降の方針は、ニーズなどを踏まえて改めて検討するという。