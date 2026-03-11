ロボットを人間に似せなければならないか？政協委員の答えは―中国

中国国家発展・改革委員会の鄭柵潔（ジョン・シャンジエ）主任は第14期全国人民代表大会第4回会議の経済テーマ記者会見で、「ロボットは二つの方向に向かって発展している。一つはより人間に近づくことで幅広い応用の見通しがある。もう一つは人間らしさからますます遠ざかり、産業の発展ニーズに基づく」と述べた。科技日報が伝えた。

ロボット産業の急速な発展に伴い、近年社会では「ロボットを人間に似せなければならないのか？」「エンボディドAIの究極の形態はどうあるべきか？」といった議論が多くなされている。

全国政協委員で中国科学院自動化研究所研究員の趙暁光（ジャオ・シャオグアン）氏はエンボディドAIとロボット分野の専門家だ。趙氏は、上述した疑問に対して、「ロボットはあえて人間に似せる必要はない。重要なのは、賢い頭脳と器用な身体を持つことであり、外見が人間に似ているかどうかは重要ではない」と明快に答えた。

エンボディドAIが現実のものとなる鍵は社会実装にある。今年の全国両会（全国人民代表大会・中国人民政治協商会議全国委員会）で、趙氏が注目する重点の一つは「エンボディドAIの応用加速」だ。同氏は、エンボディドAIロボットを工場や家庭に普及させ、先端技術を新たな質の生産力へと変え、実問題を解決することこそが最善の道だと考えている。

工場への導入は、製造業の柔軟な未来を支えるためだ。寧徳時代（CATL）の生産ラインで高圧接続作業を行う「小墨」から、富臨精工の作業場で3交代制で働く搬送ロボットまで、これらは危険な反復作業を代替し、精度と効率を向上させ、中国の製造業をより強靭なものにしている。彼らは労働者の姿に似ている必要はないが、生産ラインにおける最も信頼できる「新しい同僚」になり得るのだ。 人型ロボット「小墨」



家庭への導入は日常生活における真のニーズに応えるためだ。高齢者の介護や子供の世話、家事支援において、ロボットに高い外見的魅力を必要とせず、言葉を理解し、感情を読み取り、助けになることが求められている。適切なタイミングで警告を発し、辛抱強く耳を傾け、着実に手助けができるなら、それこそが最高のパートナーだ。趙氏は「今後3〜5年で多種多様なロボット製品が家庭に入り込むだろう」と予測する。

全国政協委員で中国科学院計算技術研究所研究員の張雲泉（ジャン・ユンチュエン）氏も趙氏の見解と一致している。「ロボットにとって最大の試練は、針に糸を通したり、洗濯や料理をしたりといった技術であり、その裏にあるのは器用な手先の技術だ。これはロボットが人間の形をしていることよりも遥かに重要だ」と語る。

結局のところ、ロボットの究極の目標は人間に奉仕することだ。エンボディドAIが「人間型ショー」という華やかな舞台から降り、着実に工場へ入り、安定して家庭へと普及し、能力を現場のニーズに合わせ、価値を生活に近づけていくとき、私たちは初めて真のインテリジェント新時代を迎えることになる。（提供/人民網日本語版・編集/YF）