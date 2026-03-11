お笑いの仕事だけでなく、俳優・エッセイストとしても忙しい毎日を送る青木さん。『Nスタ』ゲストコメンテーターも務めています。今回は「辛い時に辛いと言えず、平気なフリをしてきた人として」を綴ります。

【写真】持ち帰った50個以上の柑橘たち

辛いことは誰しもあるが…

愛媛県松山にて「中高年世代活躍応援講演会」なるものによんでいただいた

あなたの時代はこれから！とチラシに記載されている



わたしも登壇した「中高年世代活躍応援講演会」のチラシ

HPには、「中高年世代活躍応援プロジェクト・・・就職氷河期世代を含む中高年世代（概ね35歳から59歳の方）で、仕事や生活に不安や悩みを抱える方の活躍を応援するため、1人1人に合った支援を実施しています」と書かれている。

いいね就職氷河期世代。わたしも応援されたいです。

「青木さん波瀾万丈ですよね」と言われることがあるが、特にそうは思わない。

強いて言えば、人様より少し早く経験していることは多いかもしれない。

皆さんいろいろありますよ。

と言いつつ、娘にわたしのような人生を歩んで欲しいかと言われれば、もう少し平穏な安全な道をいったらいいなと強烈に願うから、わたしだからこの経験を活かし、立ち上がり、耐え、強く、涙をこらえ、寝込み、立ち上がり…

書いていて気づきました。

振り返ると、やっぱり辛かったのでしょう。

辛いことは誰しもあるが、問題は辛い時に辛いと言えず、平気なフリをして押さえつけてきたことで癒えていないのかもしれない、と急に分析しました。

弱音？いやこれは愚痴の領域か？

中高年時代のわたしの課題は、「強がらない」ことかもしれません。

だがしかしですよ。

弱音なんて吐き出したら止まらなくなるのではないか。

近年物覚えも悪くなり体力は落ち、仕事はいつまでいただけるかお役に立てるのか、物価高は止まらず、年金は65歳からもらうとして65000円くらい。それだとマンション管理費、修繕積立費、駐車場代で終わりますね。

四柱推命でみますとね、金運30代ピークです、あーそうかなるほど、あの時貯蓄していたらよかったわけね納得！って言ってる場合じゃないんですよ！

すみません、これは弱音じゃなくて愚痴の領域ですかね、失礼しました

思い立ち、弱音と愚痴の違いなどを調べてみました。

弱音の目的→自分の感情や状態の吐露、共感やサポートを求める

愚痴の目的→不満や怒りの表明、他者や環境への責任転嫁

弱音の影響→受け止めてくれる人がいれば改善につながる

愚痴の影響→聞く相手の気分を害し、物事が前に進まない

講演会は気合いと気迫で力尽くした

どうやら愚痴とは他責の傾向が強いようである。

「愚痴聞いて」ではなく「弱音を吐かせていただく」ということで、世間様とお付き合いをしていきたい。

講演会。中高年のお集まりの方を応援できたかどうかはわからないが、なんとか気合いと気迫で力を尽くした。おかげさまでわたし自身も力をもらい、松山で50個以上の柑橘を購入し、東京に持ち帰ることに成功した。羽田空港では飛行機到着ロビーから出口まで460メートルほどと遠く「なかなかだな」と痺れたが、動く歩道に助けてもらいながら、空港駐車場に停めた愛車に辿り着く頃には息が上がり汗をかいていた。

運転席に乗り込み、早速甘平をむいていただくと、愛媛をそのまま持って帰ってこられたような気がして、何ともしあわせな一日になった。



愛車の運転席で早速甘平をいただいた