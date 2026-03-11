【ひらがなクイズ】砂漠の中がヒント！ 空欄に共通する2文字を1分以内で解いてみよう
語彙のネットワークを刺激して、脳をリフレッシュさせる時間を過ごしてみませんか？
今回は、自然界の風景から社会生活のマナーまで、幅広いシーンで耳にする言葉を集めました。4つの単語すべてを正しく成立させる「ひらがな2文字」を考えてみましょう。
□□しす
か□□わせ
□□ずけ
□□いにく
ヒント：砂漠の中で水が湧き、草木が生えている憩いの場所を何と呼びますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「おあ」を当てはめると、次のようになります。
おあしす（オアシス）
かおあわせ（顔合わせ）
おあずけ（お預け）
おあいにく（おあいにく）
安らぎの場である「オアシス（おあしす）」や、対面の儀を指す「顔合わせ（かおあわせ）」の中に、楽しみを後に回す「お預け（おあずけ）」や、申し訳なさをにじませる「おあいにく」が隠れていました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
