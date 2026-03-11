一見するとつながりのない4つの表現を完成させる、共通の「ひらがな2文字」を見つけ出してください。頭の回転をフルにして、正解を導き出しましょう。

写真拡大

語彙のネットワークを刺激して、脳をリフレッシュさせる時間を過ごしてみませんか？

今回は、自然界の風景から社会生活のマナーまで、幅広いシーンで耳にする言葉を集めました。4つの単語すべてを正しく成立させる「ひらがな2文字」を考えてみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

□□しす
か□□わせ
□□ずけ
□□いにく

ヒント：砂漠の中で水が湧き、草木が生えている憩いの場所を何と呼びますか？

答えを見る






正解：おあ

正解は「おあ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「おあ」を当てはめると、次のようになります。

おあしす（オアシス）
かおあわせ（顔合わせ）
おあずけ（お預け）
おあいにく（おあいにく）

安らぎの場である「オアシス（おあしす）」や、対面の儀を指す「顔合わせ（かおあわせ）」の中に、楽しみを後に回す「お預け（おあずけ）」や、申し訳なさをにじませる「おあいにく」が隠れていました。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)