上田桃子も指導を受けた「氣」の授業とは！？【スウィングの真髄/辻村明志】

上田桃子も指導を受けた「氣」の授業とは

私たちの身の回りは、 「氣」で充ち満ちている

スポーツ界では技術力向上のために、データ解析など科学的なアプローチが主流になりつつあります。ゴルフの指導現場でも、科学技術は日進月歩の勢いで進歩しており、選手がボールを打った瞬間に飛距離やヘッドスピード、打ち出し角や初速、スピン量、さらに弾道が、すぐさまコンピュータでチェックできるようになっています。私自身、そうした最先端の科学技術を駆使しては、選手をコーチングしている者のひとりです。

さて、そんな時代にあって「氣」などというと、時代錯誤もはなはだしいという方もおられるでしょう。また、氣は目には見えるものではありませんから非科学的だと眉に唾し、なかにはオカルトだ、おかしな宗教のようだと怒り出す人すらいます。

そうした考えや意見について、私は真っ向から否定するつもりはありません。なぜなら荒川博先生と初めて会ったとき、いや出会ってからしばらくの間の私が、まさに抱いていた感想そのものだからです。ですから私は、「氣」の存在を信じろというつもりもなければ、その威力や効果をことさら強調するつもりもありません。

ただ、信じようが信じまいが、私たちが氣に包まれて生きていることは間違いありません。たとえば私たちが使う日常会話のなかでも本気、根気、意気、元気、気持ち、気合い……。また無意識のなかであっても、充たしたり、散らしたり、配ったり、鎮めたり、ときに落としながら暮らしているのが日本人ではないでしょうか。

氣は、意識しなくても私たちを包み、支配している酸素(空気)や重力のようなものです。まだまだ私は荒川博先生のように、十分に氣を理解しているわけではありません。ですが、氣に少しばかり意識を持ち、氣を少し活用したことで、私や私の指導する選手たちのゴルフが変わったことには気づいています。

【出典】『ゴルフのトップコーチが教えるスウィングの真髄』著者：辻村明志