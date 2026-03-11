本日の予定【経済指標】
【日本】
国内企業物価（2月）08:50
予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)
予想 2.2% 前回 2.3%（前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（確報）（2月）16:00
予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)
予想 1.9% 前回 1.9%（前年比)
予想 0.4% 前回 0.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.0% 前回 2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（02/28 - 03/06）20:00
予想 N/A 前回 11.0%（前週比)
消費者物価指数（CPI）（2月）21:30
予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)
予想 2.5% 前回 2.4%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 2.4% 前回 2.5%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
【ブラジル】
小売売上高（1月）21:00
予想 1.7% 前回 2.3%（前年比)
※予定は変更することがあります
