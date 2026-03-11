【日本】
国内企業物価（2月）08:50
予想　0.2%　前回　0.2%（前月比)
予想　2.2%　前回　2.3%（前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（確報）（2月）16:00
予想　0.2%　前回　0.2%（前月比)
予想　1.9%　前回　1.9%（前年比)
予想　0.4%　前回　0.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想　2.0%　前回　2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（02/28 - 03/06）20:00
予想　N/A　前回　11.0%（前週比)

消費者物価指数（CPI）（2月）21:30
予想　0.2%　前回　0.2%（前月比)　
予想　2.5%　前回　2.4%（前年比)　
予想　0.3%　前回　0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　2.4%　前回　2.5%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

【ブラジル】
小売売上高（1月）21:00
予想　1.7%　前回　2.3%（前年比)

※予定は変更することがあります