木崎ゆりあ、9年ぶり写真集から特別カット解禁 ベトナム・ハノイで“ありのまま”の姿披露
SKE48、AKB48を経て俳優として活動する木崎ゆりあ（崎＝たつさきの）約9年ぶりとなる写真集を発売することが決まり、撮影カットが公開された。『週刊SPA!』（発売中）では「表紙の人＆美女地図」に登場し、ベトナム・ハノイで撮影された写真集の特別カットが掲載されている。
木崎は1996年生まれ、愛知県出身。2009年にアイドルグループ・SKE48の3期生として加入し、その後AKB48へ移籍。チーム4の副キャプテンを務めるなどグループの中心メンバーとして活動した。卒業後は俳優へと転身し、ドラマや舞台を中心に活動の幅を広げている。
今回の写真集は、ベトナムの首都ハノイで撮影。異国情緒あふれる街並みや自然の中で、飾らない表情や大人の魅力を収めた内容となっている。久々の写真集ということもあり、これまでの活動を経て成長した“ありのままの姿”を表現した1冊に仕上がった。
『週刊SPA!』同号では、木崎の特集のほか、グラビア企画「グラビアン魂」に爽香が登場。さらに「このあと、どうする？」には小池里奈、「美女地図」には沖口優奈（マジカル・パンチライン）が登場し、誌面を彩っている。
