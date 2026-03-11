1歳なのにデコボコ山道をスイスイ…驚異の身体能力でストライダーを乗りこなす姿に「バランス感覚半端ねぇ」
デコボコの山道をストライダーで走る1歳の男の子。トライアルライダーのパパとともに毎週山へ通い、坂道やダートもものともせず進む姿がSNSで話題となっている。父の真似をするように山道を走る様子は281万回再生され、「バランス感覚よすぎ」「これが天才教育ですね」などと多くのコメントが寄せられた。投稿者のママに、息子が山道でストライダーに親しむようになったきっかけや、家族で楽しむ山での時間について話を聞いた。
【動画カット】タイヤの上もスイスイ…楽しそうにストライダーに乗る1歳息子さん
■初ストライダーは生後5ヵ月、別の道を選ぶ判断も…危険を見極める力を伝授
―― 山道でストライダーを乗りこなす息子さんの姿は281万回再生され、「将来が楽しみ」「バランス感覚がすごい」といった声が寄せられています。このような反響についていかがでしょうか？
「二輪スポーツが大好きなのはわかっていましたが、こんなに反響があるとは思っていませんでした。周りから『１歳なのにすごすぎる！』などと言葉をもらって、私たち親も『そんなすごいのか…』と嬉しい気持ちです」
――1歳の息子さんがバイクに興味を持ち始めたきっかけは？
「私たち夫婦がバイクに乗っていることもあり、生まれてすぐ生活の中にバイクがあったので、興味というより当たり前の存在だと思います。ストライダーに初めて乗ったのは(下にゆりかごがついているもの)生後5ヵ月です。目をまん丸にして楽しそうに乗る姿に、一緒にバイクに乗る日を想像してニヤニヤしていました（笑）」
――動画では、まだ1歳とは思えないほどバランスよく乗っている姿が印象的でした。普段はどのように練習されているのでしょうか？
「ありがとうございます。本人も親たちも練習させようという感覚はまったくなくて、毎週夫が山でバイクに乗るので一緒についていき、乗っている感じです。平らな道はほぼなく、デコボコ道や坂道がたくさんあるので、それが自然と練習になっているんだと思います」
――まだ1歳ということもあり、「危ないのでは？」と感じる方もいるかもしれません。親として安全面で気をつけていることがあれば教えてください。
「挑戦できる場所、危険な場所は親がしっかり判断します。危険な場所は親がサポートしますが、本人に別の道を選んでもらうこともあります。大怪我をしないためにも、『今の自分はどの程度のことができるのか？』を小さいうちから教えています」
■親子で共有するバイク時間、「好きでいること、楽しむこと、素直でいること」を大切に
――「子どもが好きなことはできるだけやらせてあげたい」と思う親御さんも多いと思います。息子さんの挑戦を見守る中で、大切にしていることはありますか？
「好きでいること、楽しむこと、素直でいることです」
――息子さんが山道での走行を楽しんでいる姿を見て、「成長したな」と感じた瞬間があれば教えてください。
「先週は登れなかった坂道や段差がいけるようになっていたり、私たちに助けを求めていた道も1人でスイスイ行ったりと、技術面だけでなく『できる』という気持ちも芽生えてきているんだなと思います」
――ご夫婦ともにバイクがお好きとのことですが、親子3人で同じ場所に行き、同じ楽しみを共有できる時間は、どのような気持ちで過ごされていますか？
「こんな幸せなことはないと思います。親がバイク好きで日常にあったとしても、必ずしも子どもが同じものを好きになり楽しめるとは限りません。幸運にも息子は私たちよりもバイクが大好きです」
――今後息子さんにはどのように成長していってほしいですか？
「自分が楽しい、頑張りたいと思えることを素直に、まっすぐ努力できる人になってくれればいいなと持っています」
