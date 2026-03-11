キャシー中島、わが家の桜の開花を報告「綺麗な桜 春ですね」 夫は勝野洋
俳優・勝野洋（76）の妻で、タレントやキルト作家として活躍しているキャシー中島（74）が10日までに、自身のSNSを更新。わが家の桜の開花を報告した。
【写真】「綺麗な桜 春ですね」開花したわが家の桜を披露したキャシー中島
キャシーは、玉川高島屋で開催していたカフェポップアップショップが無事に終了したことを報告。「心から感謝します」と、足を運んでくれた多くのファンへ謝意を述べた。
「足腰が痛くなったらどうしよう」と不安もあったが、当日は充実感とともに元気に乗り切った様子。そんな多忙な彼女を癒やしたのは、愛猫の「ウタ」ちゃん。シャワーを浴びている間、ずっと室内履きの上に乗って温めてくれていたそうで「ご褒美にチュールをあげました。幸せです」と、目尻を下げた。
さらに、自宅の窓辺では鉢植えの桜が綺麗に開花。「何年か前に屋上の桜が枯れてしまい寂しかったのですが、また我が家に桜が咲いてくれました」と、贈り主への感謝とともに春の訪れを喜んだ。
コメント欄には「綺麗な桜 春ですね」「癒される」「ウタちゃん、可愛いですね」など、さまざまな声が寄せられている。
