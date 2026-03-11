後半ATにドラマ!! バルサがヤマルPK弾で追い付き、カンプ・ノウ開催の第2戦へ…終盤先制のニューカッスルは逃げ切れず
[3.10 欧州CL決勝T1回戦第1戦 ニューカッスル 1-1 バルセロナ]
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は10日、決勝トーナメント1回戦第1戦1日目を開催。ニューカッスル(イングランド)とバルセロナ(スペイン)の一戦は、1-1のドローに終わった。バルセロナのホームであるカンプ・ノウで開催される第2戦は18日に行われる。
両チームはリーグフェーズ第1節で対戦。この日同様にセントジェームズ・パークで開催された一戦は、FWマーカス・ラッシュフォードの2得点でバルセロナが2-1の勝利を収めていた。
6か月ぶりとなった対戦。立ち上がりからホームのニューカッスルが圧力をかけてゴールに迫る場面を作り出し、CKの好機もつかむが、バルセロナがきっちりと対応。16分には、オフサイドの判定ながらも、FWアンソニー・エランガがPA内から放った強烈なシュートをGKジョアン・ガルシアが阻むなど、簡単にはゴールを許さなかった。
バルセロナは23分、右サイドでボールを呼び込んだFWラミネ・ヤマルがPA内に持ち込む。しかし、相手2人に対応されながらも縦に突破して放った右足のシュートはGKアーロン・ラムズデールに弾き出されてしまう。36分には高い位置でボールを奪ったFWラフィーニャのラストパスをMFフェルミン・ロペスが左足ダイレクトで狙うも、ラムズデールの守備範囲に飛んでしまった。
0-0のまま後半を迎えてもスコアが動かずに試合が進むと、22分にニューカッスルは3枚替えを行い、MFアンソニー・ゴードン、MFジェイコブ・マーフィー、DFティノ・リブラメントを投入。一方のバルセロナは24分にラッシュフォードとFWダニ・オルモを同時にピッチへと送り込み、ともに選手交代を行って状況を打開しようと試みる。
29分にはニューカッスルがゴールに迫る。PA内左でボールを受けたMFハービー・バーンズの狙いすましたシュートは右ポストを叩き、こぼれ球をMFジョエリントンが押し込んだが、これはオフサイドの判定でノーゴールとなった。しかし、41分にニューカッスルがついにゴールをこじ開ける。ワンツーから右サイドを突破したマーフィーのクロスをファーサイドでフリーになったバーンズが右足ボレーで蹴り込み、終盤にスコアを1-0とした。
1点のビハインドを背負ったバルセロナはFWフェラン・トーレス、MFシャビ・エスパルトを投入して反撃を試みる。すると、このまま試合終了かと思われた45+5分、PA内へと仕掛けたD・オルモがDFマリック・ティアウのファウルを誘い、バルセロナがPKを獲得。キッカーを務めたヤマルがきっちりとネットを揺らし、第1戦は1-1で試合終了を迎えた。
