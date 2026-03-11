4月9日より放送がスタートするフジテレビ系木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』の追加キャストとして、瀧本美織、筒井真理子、中村俊介の出演が発表された。

本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンのシェフと特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく“恋愛”×“料理”の大人のファンタジックラブストーリー。木南晴夏が主人公・坪倉あゆみ、高杉真宙が演じるイタリアンシェフ・Keiをそれぞれ演じる。

瀧本が演じるのは、フォロワー数100万超えの美人料理研究家、小椋藤子・30歳。明るく前向きな自立した女性で、世間の女性からも人気が高くリスペクトされている存在だ。そんな藤子は、ある出来事をきっかけに、あゆみの夫・坪倉渉（中村俊介）が経営する大手レストラングループと自身がプロデュースするコラボ企画で関わることに。仕事を通じて渉と関係を深めていく中、彼が主催するパーティーの場で、主人公・あゆみと出会う。一見まったく異なる人生を歩んできたふたりの女性。しかし、その出会いをきっかけに、思わぬ形でそれぞれの運命が交錯していくことになっていく。

『波うららかに、めおと日和』（2025年／フジテレビ系）、『愛の、がっこう。』（2025年／フジテレビ系）に続いて3作品目の木曜劇場出演となる筒井が演じるのは、渉の母で、あゆみの義母の坪倉京子・70歳。お嬢様育ちで、坪倉ホールディングスの創業者である夫を支え続けてきた完璧主義者だ。現在は社長となった息子・渉を陰で支えながら、坪倉家の“品格”を守り続けている。あゆみとの再婚を当初から不満に思っていて、次々と家事や子育てに口を出すようになり、なにかと2人の夫婦生活に干渉していく。そして、息子である渉の仕事にまつわる“ある秘密”をひた隠しにしている。

中村が演じるのは、あゆみの夫で実業家の坪倉渉・47歳。老舗企業「坪倉ホールディングス」の御曹司であり、亡き父の会社を継承した敏腕経営者。現在は国内外に複数の人気レストランを展開し、メディア出演や著書も多数。ルックス・家柄・実績すべてを兼ね備えたいわゆる“理想の夫”。しかし結婚後、その本性は一変。あゆみの料理や家事に細かくダメ出しを繰り返し、人格を否定する言葉を浴びせるなどモラハラ夫へと変貌していく。渉の理想の女性像は母親であり、完璧主義で支配的な一面を持っている。しかし、その華やかな事業の成功の裏には、決して表に出せない“ある秘密”が隠されている。

■コメント・瀧本美織（小椋藤子役）私が演じる小椋藤子は料理研究家であり、華やかな世界にも順応できる柔軟な人です。心の中にある強い想いを秘めており、それが演じる上でキーになると感じています。あゆみさんやKeiさんとどんな風に関わっていくのかご注目ください。 何より美味しいご飯は元気になります。個人的にも食べること、中でもイタリアンが大好きなので劇中に出てくるお料理たちと出逢えるのを心待ちにしています。 料理を通しての大人のラブストーリーでありながら、自分を大切にしようと思える気持ちがたくさん芽生えるドラマだなと思います。皆さんにとってのそんなきっかけになれたらとてもうれしいですし、色々な要素が詰まっているので、五感が刺激されるような1時間になったら楽しいなとワクワクしています。

・筒井真理子（坪倉京子役）台本の奥にある感情や時間を想像しながら、京子がどんな人生を歩み、何を守ろうとしているのかを丁寧に積み重ねていけたらと思っています。義理の娘のあゆみに厳しく当たる場面もありますが、それは家と会社を背負う家長としての責任感ゆえの不器用さ。そんな人間らしい一面も感じていただけたらうれしいです。 本作はドラマと漫画が同時に展開していく新しい試みの作品ですので、私自身も毎話台本が届くのを心待ちに、木南さん高杉さんの夜のキッチンで紡がれていく物語を楽しみにしています。どうやら私の役にも大きな展開が待っているようで…？ 私もまだ知らないことばかりですが、期待を抱きながら撮影に臨んでいます。ぜひ一緒に物語の行方を楽しんで下さい！

・中村俊介（坪倉渉役）私が演じる坪倉渉という人物は主人公・あゆみの夫であり、会社の社長であり、そして1人の娘を持つ父親でもあります。社員からは慕われていますが、いい夫とは言い難く、ひと癖もふた癖もある人物です。父親から会社を受け継いだプレッシャー、母親の存在など、何かしらのトラウマを抱え必死に闘っているのだと思います。故に愛し方がわからず妻や娘にキツくあたってしまうことも。演じる側の私自身でも思わず“嘘でしょ!?”と驚くような展開に感情を揺さぶられる事間違いなしです。現時点ではまだ言えない事だらけですが、タイトルにあるように“秘密”の2文字には何か深い意味が隠されているのでは…？ そしてKeiの存在がこれからこの家族にどんな影響を与えていくのか…？ 是非お楽しみに。（文＝リアルサウンド編集部）