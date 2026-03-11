UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージラウンド16 アトレチコ・マドリードとトットナムの第1戦が、3月11日05:00にエスタディオ・メトロポリターノにて行われた。

アトレチコ・マドリードはアントワヌ・グリーズマン（MF）、フリアン・アルバレス（FW）、アデモラ・ルックマン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトットナムはマティス・テル（FW）、リシャルリソン（FW）、ランダル・コロムアニ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。アトレチコ・マドリードのフリアン・アルバレス（FW）のアシストからマルコス・ジョレンテ（MF）がゴールを決めてアトレチコ・マドリードが先制。

さらに14分アトレチコ・マドリードが追加点。アントワヌ・グリーズマン（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに15分アトレチコ・マドリードが追加点。フリアン・アルバレス（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

17分、トットナムが選手交代を行う。アントニーン・キンスキー（GK）からグリエルモ・ビカーリオ（GK）に交代した。

22分アトレチコ・マドリードが追加点。ロビン・ルノルマン（DF）がヘディングシュートで4-0。4点差となる。

しかし、26分、トットナムのリシャルリソン（FW）のアシストからペドロ・ポロ（DF）がゴールを決めて4-1と3点差になる。

ここで前半が終了。4-1とアトレチコ・マドリードがリードしてハーフタイムを迎えた。

トットナムは後半の頭から2人が交代。マティス・テル（FW）、ランダル・コロムアニ（FW）に代わりコナー・ギャラガー（MF）、ドミニク・ソランケ（FW）がピッチに入る。

55分アトレチコ・マドリードが追加点。アントワヌ・グリーズマン（MF）のアシストからフリアン・アルバレス（FW）がゴールで5-1。4点差となる。

68分、トットナムが選手交代を行う。リシャルリソン（FW）からジョアン・パリーニャ（MF）に交代した。

68分、アトレチコ・マドリードが選手交代を行う。アデモラ・ルックマン（FW）からパブロ・バリオス（MF）に交代した。

69分、アトレチコ・マドリードが選手交代を行う。マルコス・ジョレンテ（MF）からアレクサンデル・セルロート（FW）に交代した。

73分、アトレチコ・マドリードが選手交代を行う。フリアン・アルバレス（FW）からニコラス・ゴンサレス（FW）に交代した。

76分、トットナムのペドロ・ポロ（DF）のアシストからドミニク・ソランケ（FW）がゴールを決めて5-2と3点差になる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。アトレチコ・マドリードが5-2で勝利した。

なお、トットナムは4分にジェド・スペンス（DF）、60分にリシャルリソン（FW）、62分にアーチー・グレイ（MF）、80分にケビン・ダンソ（DF）、85分にクリスティアン・ロメロ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-11 07:30:22 更新