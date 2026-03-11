　11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比410円高の5万4870円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

61303.47円　　ボリンジャーバンド3σ
59616.71円　　ボリンジャーバンド2σ
57929.96円　　ボリンジャーバンド1σ
56243.20円　　25日移動平均
55545.00円　　一目均衡表・基準線
55405.00円　　一目均衡表・転換線
54870.00円　　11日夜間取引終値
54560.00円　　5日移動平均
54556.44円　　ボリンジャーバンド-1σ
54248.39円　　10日日経平均株価現物終値
52893.33円　　75日移動平均
52869.69円　　ボリンジャーバンド2σ
52712.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
51300.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
51182.93円　　ボリンジャーバンド3σ
46701.15円　　200日移動平均


