TOPIX先物テクニカルポイント（11日夜間取引終了時点）
11日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比26.0ポイント高の3700ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4057.67ポイント ボリンジャーバンド3σ
3961.25ポイント ボリンジャーバンド2σ
3864.84ポイント ボリンジャーバンド1σ
3768.42ポイント 25日移動平均
3709.75ポイント 一目均衡表・基準線
3709.75ポイント 一目均衡表・転換線
3700.00ポイント 11日夜間取引終値
3672.00ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3667.40ポイント 5日移動平均
3664.28ポイント 10日TOPIX現物終値
3575.59ポイント ボリンジャーバンド2σ
3558.39ポイント 75日移動平均
3556.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3479.17ポイント ボリンジャーバンド3σ
3459.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3219.09ポイント 200日移動平均
株探ニュース
