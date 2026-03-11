　11日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比26.0ポイント高の3700ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4057.67ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3961.25ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3864.84ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3768.42ポイント　　25日移動平均
3709.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3709.75ポイント　　一目均衡表・転換線
3700.00ポイント　　11日夜間取引終値
3672.00ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3667.40ポイント　　5日移動平均
3664.28ポイント　　10日TOPIX現物終値
3575.59ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3558.39ポイント　　75日移動平均
3556.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3479.17ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3459.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3219.09ポイント　　200日移動平均


