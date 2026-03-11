11日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比26.0ポイント高の3700ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4057.67ポイント ボリンジャーバンド3σ

3961.25ポイント ボリンジャーバンド2σ

3864.84ポイント ボリンジャーバンド1σ

3768.42ポイント 25日移動平均

3709.75ポイント 一目均衡表・基準線

3709.75ポイント 一目均衡表・転換線

3700.00ポイント 11日夜間取引終値

3672.00ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3667.40ポイント 5日移動平均

3664.28ポイント 10日TOPIX現物終値

3575.59ポイント ボリンジャーバンド2σ

3558.39ポイント 75日移動平均

3556.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3479.17ポイント ボリンジャーバンド3σ

3459.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3219.09ポイント 200日移動平均





株探ニュース

