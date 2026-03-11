　11日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の770ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

804.69ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
783.53ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
772.53ポイント　　10日東証グロース市場250指数現物終値
770.00ポイント　　11日夜間取引終値
762.36ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
761.40ポイント　　5日移動平均
741.20ポイント　　25日移動平均
739.00ポイント　　一目均衡表・転換線
732.37ポイント　　200日移動平均
731.50ポイント　　一目均衡表・基準線
720.04ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
705.31ポイント　　75日移動平均
698.87ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
694.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
684.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
677.71ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


