11日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の770ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



804.69ポイント ボリンジャーバンド3σ

783.53ポイント ボリンジャーバンド2σ

772.53ポイント 10日東証グロース市場250指数現物終値

770.00ポイント 11日夜間取引終値

762.36ポイント ボリンジャーバンド1σ

761.40ポイント 5日移動平均

741.20ポイント 25日移動平均

739.00ポイント 一目均衡表・転換線

732.37ポイント 200日移動平均

731.50ポイント 一目均衡表・基準線

720.04ポイント ボリンジャーバンド-1σ

705.31ポイント 75日移動平均

698.87ポイント ボリンジャーバンド2σ

694.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

684.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

677.71ポイント ボリンジャーバンド3σ





