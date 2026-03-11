元AKB48の入山杏奈が、中学時代の甘酸っぱい初恋エピソードとともに、学生時代の初々しい制服姿の写真を公開し、スタジオのMC陣から悶絶する声が上がる一幕があった。

【映像】入山杏奈の学生時代の写真

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。3月10日に配信された回では、番組のエンディングで出演者たちの学生時代の恋愛事情が語られた。

入山は「中学2年生の時に、学校の先輩を好きになったことがあって」と切り出し、水色のパーカーを羽織った透明感あふれる学生時代の制服写真を披露。「うわー、いいな」と共演者らからは思わず声が上がり、さらに、その先輩とは「付き合ってなかったんですけど、両想いみたいな感じで一緒に登下校したりしていた」と、まるでドラマのような純愛エピソードを明かした。

この完璧すぎる「理想の初恋」に対し、森田は「えーな！久しくないわ、両想い〜」とのけぞり本音をこぼし、東ブクロから「気持ち悪いな！」とツッコミを入れられていた。