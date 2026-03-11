篠田麻里子が40歳、水着姿からかれんな浴衣SHOTまで インスタ振り返り
3月11日は元AKB48で女優・篠田麻里子の40回目の誕生日だ。AKB48に1,5期生として加入し、お姉さんキャラでブレイク。卒業後もタレントとして活動しつつ、結婚と出産、そして離婚を経験するなど粋も甘いもを経験した篠田。今回は40代を迎えてもいまだ抜群の美ぼうとスタイルを称える篠田の30代後半をInstagramで振り返る！
【写真】アラフォーと思えない 篠田麻里子の美ぼうショット（17枚）
■スポーティなベースボールルック
昨年7月には、地元・福岡県で福岡ソフトバンクホークス戦の始球式を10年ぶりに務めた篠田。「20周年のソフトバンクホークスの『鷹祭 SUMMER BOOST』始球式させていただきました」「私自身も20周年、そしてLIVEゲストAKB48も20周年ということで『20』という数字にたくさんのご縁を感じた一日でした」と感慨深げに報告している。
投稿では、「鷹祭 SUMMER BOOST」仕様の「MARIKO 20」とあしらわれた赤いユニフォームを着用し、ハーフパンツのスポーティな出で立ちを披露しており、HKT48メンバーとの写真のほか、投球練習中の姿や、愛娘と仲よく試合を観戦している写真も公開している。
■不倫妻を熱演 娘役と2ショット
一昨年の1月期にはドラマ『離婚しない男―サレ夫と悪嫁の騙し愛―』（テレビ朝日系）に出演した篠田。同作は、大竹玲二による人気マンガを、鈴木おさむが脚本を務め実写ドラマ化するダークコメディ。妻の不倫に気づかぬふりをしながらも、父親の親権獲得率わずか1割という困難な壁に立ち向かう男の姿をコミカルに描いた。篠田は伊藤淳史演じる主人公の夫を翻ろうし、躊躇なく不倫にハマっていく妻を演じ、第1話から不倫相手役の小池徹平との大胆なラブシーンを演じて大いに話題になった。
第2話の放送直前には、Instagramで2人の一人娘・心寧（ここね）役の磯村アメリを膝にのせた2ショットを公開。「今夜放送です」「ここねちゃん役のアメリが可愛すぎて 癒しです」と、共演者と息ぴったりな様子ものぞかせていた。
■同郷の“大先輩”と2ショット
2017年より武田鉄矢主演でリブートされた時代劇『水戸黄門』（BS-TBS）に出演している篠田。本作で詩乃を演じている。2017年の第1シーズン、2019年の第2シーズンに続き、昨年末にはスペシャルが放送された。
放送前には「同郷の大先輩・武田鉄矢さん」と、主演で同じ福岡県出身の武田との2ショットを公開。浴衣姿の篠田が、黄門様の出で立ちの武田と笑顔で写っている。投稿では「言葉一つひとつに重みがあり、いつも間近でお話を伺えることに感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝していた。
浴衣姿に水着姿も！
■ワンピース水着でスレンダーなスタイルを披露
2024年5月には、「プール日和の日」と、娘と共にプールを訪れた写真を公開している。黒いワンピースの水着を着用した篠田は麦わら帽をかぶり、プールサイドの椅子に腰掛ける様子のほか、プールに入って子どもに話しかけている様子も確認できる。
コメント欄には「セクシーでいて美しいです」「まりちゃん素敵な美ボデイ」「肌も綺麗で水着姿も素敵ですね」「やはりスタイル抜群」「眼福」といった称賛の声が寄せられている。
■夏らしいかれんな浴衣姿
同じ2024年8月には、海辺での夏らしいかれんな浴衣姿を披露した篠田。「夏の思い出」の一言とともに、一人娘が水ヨーヨー釣りを楽しむ後ろ姿などとともに、鮮やかな赤い花が咲き乱れた浴衣姿で振り返るような構図のショットを公開している。
コメント欄には「浴衣似合ってめっちゃ綺麗です」「とっても素敵」「可愛いすぎて どうしたらいいのかわからない!!」といった声が寄せられている。
引用：「篠田麻里子」Instagram（＠shinodamariko3）
【写真】アラフォーと思えない 篠田麻里子の美ぼうショット（17枚）
■スポーティなベースボールルック
投稿では、「鷹祭 SUMMER BOOST」仕様の「MARIKO 20」とあしらわれた赤いユニフォームを着用し、ハーフパンツのスポーティな出で立ちを披露しており、HKT48メンバーとの写真のほか、投球練習中の姿や、愛娘と仲よく試合を観戦している写真も公開している。
■不倫妻を熱演 娘役と2ショット
一昨年の1月期にはドラマ『離婚しない男―サレ夫と悪嫁の騙し愛―』（テレビ朝日系）に出演した篠田。同作は、大竹玲二による人気マンガを、鈴木おさむが脚本を務め実写ドラマ化するダークコメディ。妻の不倫に気づかぬふりをしながらも、父親の親権獲得率わずか1割という困難な壁に立ち向かう男の姿をコミカルに描いた。篠田は伊藤淳史演じる主人公の夫を翻ろうし、躊躇なく不倫にハマっていく妻を演じ、第1話から不倫相手役の小池徹平との大胆なラブシーンを演じて大いに話題になった。
第2話の放送直前には、Instagramで2人の一人娘・心寧（ここね）役の磯村アメリを膝にのせた2ショットを公開。「今夜放送です」「ここねちゃん役のアメリが可愛すぎて 癒しです」と、共演者と息ぴったりな様子ものぞかせていた。
■同郷の“大先輩”と2ショット
2017年より武田鉄矢主演でリブートされた時代劇『水戸黄門』（BS-TBS）に出演している篠田。本作で詩乃を演じている。2017年の第1シーズン、2019年の第2シーズンに続き、昨年末にはスペシャルが放送された。
放送前には「同郷の大先輩・武田鉄矢さん」と、主演で同じ福岡県出身の武田との2ショットを公開。浴衣姿の篠田が、黄門様の出で立ちの武田と笑顔で写っている。投稿では「言葉一つひとつに重みがあり、いつも間近でお話を伺えることに感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝していた。
浴衣姿に水着姿も！
■ワンピース水着でスレンダーなスタイルを披露
2024年5月には、「プール日和の日」と、娘と共にプールを訪れた写真を公開している。黒いワンピースの水着を着用した篠田は麦わら帽をかぶり、プールサイドの椅子に腰掛ける様子のほか、プールに入って子どもに話しかけている様子も確認できる。
コメント欄には「セクシーでいて美しいです」「まりちゃん素敵な美ボデイ」「肌も綺麗で水着姿も素敵ですね」「やはりスタイル抜群」「眼福」といった称賛の声が寄せられている。
■夏らしいかれんな浴衣姿
同じ2024年8月には、海辺での夏らしいかれんな浴衣姿を披露した篠田。「夏の思い出」の一言とともに、一人娘が水ヨーヨー釣りを楽しむ後ろ姿などとともに、鮮やかな赤い花が咲き乱れた浴衣姿で振り返るような構図のショットを公開している。
コメント欄には「浴衣似合ってめっちゃ綺麗です」「とっても素敵」「可愛いすぎて どうしたらいいのかわからない!!」といった声が寄せられている。
引用：「篠田麻里子」Instagram（＠shinodamariko3）