女優の星野真里が、家族と一緒に東京・四谷にある「東京おもちゃ美術館」を訪れた様子をアップした。

星野が投稿を行っている、長女・ふうかちゃん（１０）のインスタグラムが１０日に更新され、「初めて、東京おもちゃ美術館 に行ってきました」という。「こんな楽しいところがあったの！？と知らなかったことが悔しくなるほど遊んできました」と満喫。「ふうかが一番ハマったのは皿回し。おもちゃ博物館では回せなかったのですが、購入して自宅で特訓。なんと！２回成功しています」と娘の様子を明かした。

夫の元ＴＢＳアナウンサーで都議会議員の高野貴裕氏と３人で「木のボールプール」を楽しむ写真もアップ。国指定の難病・先天性ミオパチーと闘うふうかさんは電動車いすから降りて、楽しそう。「パパたっかは痛い痛いと顔をしかめていましたが、ママまりは全然平気。まだまだ元気な４０代です」と笑った。フォロワーからは「素敵な家族写真」「楽しそうな家族」の声が寄せられた。

星野は２０２４年９月、当時小学３年生で９歳だったふうかさんの難病を公表。２５年８月には日本テレビ系チャリティー番組「２４時間テレビ４８―愛は地球を救う―」で長女とテレビ初共演を果たした。