「夫の拡張しすぎた耳たぶはピアス取るとこうなります。全然拡張お勧めしません！」



【写真】ピアスを外した状態は独特な形に

そんな言葉とともに投稿された一枚の写真が、SNSで注目を集めた。



投稿したのは秋本みんみさん。写っているのは、夫・秋本ゆう也さんの耳元である。長年大きなピアスをつけてきた耳たぶは独特の形に変形してしまっている。



見る人にさまざまな印象を与えるその姿だが、長い時間の積み重ねの先にあるものでもある。今回の投稿に至った経緯について、みんみさんに話を聞いた。



ーー旦那さんのピアスホールのサイズはどのくらいですか？



みんみ：ピアスは現在6cmだそうです。



ーーどのような経過で今の形になったのですか？



みんみ：拡張のきっかけというよりは、元々は小さいピアスホールがピアスの重みのみで自然と大きくなりました。



ーー旦那さんが実際にピアスを外したときの様子や、ご家族の反応について教えてください。



みんみ：家族はもう長いことこの耳たぶを見ているので慣れてしまっています！外出時もピアスを外すことはないのであまり誰かに見られたこと自体がないと思います。



ーー投稿で「全然拡張お勧めしません！」と書かれていましたが、その理由について教えてください。



みんみ：本人に後悔は一切なく、特に不便を感じたこともないそうです。ただ、家族としては一度広がったピアスホールは戻らないことや、かなり目立つ見た目になるので、周囲への配慮は必要だと感じています。



ーー今回の投稿への反響についてのご感想をお聞かせください。



みんみ：夫の投稿は、いいねは少なめですがコメントがたくさん付く傾向があります。なので今回も“通常運転”だなと感じました！また、毎回職業について疑問の声が上がりますが、夫はゲーム会社のイラストレーター兼アートディレクターです。



◇ ◇



写真だけ見れば驚きが先に立つが、TikTok（@akimoto_family）で見られる秋本さん一家の日常は穏やかそのもの。仲睦まじい親子の姿と、夫婦そろって手がけるハイレベルなイラスト作品とのギャップも印象的だ。



（よろず～ニュース特約・皮下 勇生）