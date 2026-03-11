米ホワイトハウスは10日（現地時間）、軍事作戦の目標が完全に達成されたとドナルド・トランプ大統領が判断した時点で、対イラン軍事作戦が終了すると明らかにした。

キャロライン・レビットホワイトハウス報道官はこの日、ワシントンDCのホワイトハウスで行われたブリーフィングで「最終的に作戦は、軍事目標が完全に達成されたと最高司令官（トランプ大統領）が判断した時、そしてイランが宣言するかどうかとは関係なく完全かつ無条件の降伏状態に至ったと判断された時に終了する」と述べた。

これは、イランが降伏せず抵抗を続けたとしても、米国が目標を達成したと判断すれば戦争を中断するという趣旨だ。前日にトランプ大統領が示した戦争の早期終結の意向を裏付ける発言と解釈される。

実際、レビット報道官は、トランプ大統領が依然としてイランの「無条件降伏」を望んでいるのかとの質問に対し、「大統領がイランは無条件降伏の状態にあると述べているのは、イラン政権がそのように宣言するという意味ではない」と答えた。

続けて「大統領の意味するところは、イランの脅威がもはや核兵器開発を支える弾道ミサイル戦力によって裏付けられなくなるということだ」とし、「空虚な脅しはできるかもしれないが、それを裏付ける行動がなければ単なる空虚な脅しにすぎない」と述べた。

さらに「トランプ大統領は、イランが米国と同盟国に対してもはや現実的な直接の脅威を与えなくなった時点で、イランが無条件降伏の状態に至ったかどうかを判断する」と付け加えた。

米軍地上部隊の投入の可能性については「大統領は最高司令官として、どの選択肢も排除していない」と述べ、従来の立場を繰り返した。

レビット報道官は、11日目を迎えた対イラン軍事作戦の状況について「予想よりはるかに速いペースでこの重要な戦いに勝利している」とし、「作戦開始以降、イランの弾道ミサイル攻撃は90％以上減少し、ドローン攻撃も約85％減少した」と明らかにした。

国際原油価格に関しては「大統領とエネルギーチームは市場を注視しており、業界リーダーと協議している。また米軍は大統領の指示に従い、ホルムズ海峡の開放を維持するため追加の対応オプションを準備している」とし、「具体的な内容は公開しないが、大統領はそれをためらわず使用するだろう」と述べた。

また、最近の原油価格の上昇は「一時的」な現象であり、今回の作戦を通じて「長期的には原油価格の下落につながるだろう」と語った。

この日、国際原油価格はイラン戦争が予想より早期に終結するとの楽観論が浮上したことで、終値基準で10％以上急落した。ICE先物市場ではでは5月渡しのブレント原油先物の終値が1バレル87.8ドルとなり、前取引日より11％急落した。ニューヨーク商品取引所では4月渡しのウエスト・テキサス・インターミディエート（WTI）原油先物の終値が1バレル83.45ドルとなり、前取引日より11.9％急落した。

レビット報道官は、原油価格を抑えるためロシアなどに対する追加の石油制裁を解除する可能性については「本日新たに制裁解除を発表する予定はない」とし、政権関係者が議論している段階だと伝えた。