災害時に使える『アイラップ』×お湯で作る“温かいご飯”が話題「使い道∞」「どんだけ優秀なんだ」
2011年3月11日に発生した東日本大震災から15年。万が一、災害が起きても温かい白米を食べられる方法がXに投稿され、表示回数20万件超えの反響があった（10日午後1時時点）。
【写真】「米まで炊けるとは」災害時に使える『アイラップ』を使って“温かいご飯”を作る方法
「備えは愛」をテーマに安全な暮らしについて発信している、いくみさん（@193fp）が「今、地震がきて停電になっても『アイラップ』を使ったらあったかいご飯が食べられるの覚えてて」と、電子レンジや湯せん調理にも使用できる“袋のラップ”として人気の『アイラップ』を使った作り方を紹介。作り方は、以下の通り。
【作り方】
1：米を袋に入れる
2：米の1.2倍の量の水を入れる
3：空気を抜いて、袋をしっかり結ぶ
4：鍋に水を入れカセットコンロで沸かす
5：袋のままお湯に入れて25分加熱
6：5分蒸らす
この方法にいくみさんは「カンタンでお鍋も汚れずGOOD！ 地震や災害の備えにもなる」とアピール。さらに『アイラップ』を使って、アヒージョを作る方法も伝授している。
作り方は「ニッスイさば水煮、ニンニクチューブ、オリーブオイル、唐がらし、長ネギ、塩」をアイラップに入れ、「軽くモミモミ混ぜて袋を縛り、湯せんでOK」とのこと。
「お鍋で直接作ると汚れて洗い物がでますが、水の制限がある災害の時は節水したい。アイラップならお鍋お皿を汚さずに袋のまま食べられて清潔なのが素晴らしいポイントです」と説明した。なお、紹介画像には「アイラップは耐熱性が高いけど、直接鍋底や鍋肌につくと溶けるおそれがあるので注意！」と呼びかけている。
この投稿にユーザーから「無洗米の場合、水の量はどのくらいでしょうか？」との質問に、いくみさんは「好みに寄りますが、うちはいつも無洗米はさらに20％ほど水足してます」と返答している。
ほかにも「25分加熱しても破れないのが優秀です」「アイラップ常備してます！便利だとは思っていたけど米まで炊けるとは」「アイラップの使い道∞ですよね」「どんだけ優秀なんだ…」などの称賛の声が集まっていた。
【写真】「米まで炊けるとは」災害時に使える『アイラップ』を使って“温かいご飯”を作る方法
「備えは愛」をテーマに安全な暮らしについて発信している、いくみさん（@193fp）が「今、地震がきて停電になっても『アイラップ』を使ったらあったかいご飯が食べられるの覚えてて」と、電子レンジや湯せん調理にも使用できる“袋のラップ”として人気の『アイラップ』を使った作り方を紹介。作り方は、以下の通り。
1：米を袋に入れる
2：米の1.2倍の量の水を入れる
3：空気を抜いて、袋をしっかり結ぶ
4：鍋に水を入れカセットコンロで沸かす
5：袋のままお湯に入れて25分加熱
6：5分蒸らす
この方法にいくみさんは「カンタンでお鍋も汚れずGOOD！ 地震や災害の備えにもなる」とアピール。さらに『アイラップ』を使って、アヒージョを作る方法も伝授している。
作り方は「ニッスイさば水煮、ニンニクチューブ、オリーブオイル、唐がらし、長ネギ、塩」をアイラップに入れ、「軽くモミモミ混ぜて袋を縛り、湯せんでOK」とのこと。
「お鍋で直接作ると汚れて洗い物がでますが、水の制限がある災害の時は節水したい。アイラップならお鍋お皿を汚さずに袋のまま食べられて清潔なのが素晴らしいポイントです」と説明した。なお、紹介画像には「アイラップは耐熱性が高いけど、直接鍋底や鍋肌につくと溶けるおそれがあるので注意！」と呼びかけている。
この投稿にユーザーから「無洗米の場合、水の量はどのくらいでしょうか？」との質問に、いくみさんは「好みに寄りますが、うちはいつも無洗米はさらに20％ほど水足してます」と返答している。
ほかにも「25分加熱しても破れないのが優秀です」「アイラップ常備してます！便利だとは思っていたけど米まで炊けるとは」「アイラップの使い道∞ですよね」「どんだけ優秀なんだ…」などの称賛の声が集まっていた。