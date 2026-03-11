かつてプロ野球の阪神、DeNAで活躍した大和と香川西高校野球部時代に甲子園出場経験を持つシンガーソングライター・HARTYがタッグを組んだ「YAMATY（ヤマティ）」が17日にファーストアルバム『YAMATY』をリリースする。

大和は一軍で1524試合に出場した俊足巧打の内野手。現役時代から洋楽が好きで「移動の時など常に音楽を聞いていました」と振り返る。

引退した2024年に食事会で知り合ったHARTYと意気投合。共通の知人から歌手転向を勧められたものの、当初は何度も断ったという。

「人前に出るのが嫌なので断っていましたが、話を聞くうちに“やるなら中途半端にやりたくない”と考えるようになりました」

そこから持ち前の負けず嫌いぶりを発揮して猛練習。「HARTYさんについていくのに必死です。ライブでは試合に出るより緊張します」と謙遜するが、その秘めた能力にHARTYが太鼓判を押す。

「初めてレコーディングをした時、そつなくこなしたんです。5時間くらいかかるかなと思っていたんですが、2時間以内で終わりました」

音楽を聞き続けていたことが、知らず知らずのうちにアーティストとしての才能を育てていたのか。作詞作曲も2人でしているが、初めて書いた歌詞はHARTYを驚かせたという。

「作詞は難しいので、まずは作文を書いてほしいと言ったんです。そしたら出してきた作文がアーティスティックでびっくりしました」

プロ野球各球団がキャンプ中の2月、2人は沖縄のスタジオで曲作りに没頭した。同18日には沖縄コンベンションセンターでDeNA球団主催のイベントにも出演。野球で盛り上がる沖縄を、野球に縁のある2人が歌で盛り上げた。

「いけるところまでいく」

今回のアルバムには、昨年12月にリリースしたファーストシングル『Spirit』など7曲を収録。今後はイベントやライブで披露する機会も増えそうだ。

プロで実績のある大和はこれからコーチなどの打診を受ける可能性もあるが、「あるとしても音楽活動をやり切ってからです。やるからには本腰を入れてやります。いけるところまでいく」と今は音楽活動に集中する構えを見せる。

HARTYも「今まで野球で応援してもらっていた僕たちが、今度は夢に向かって頑張っている人たちを音楽で応援したい。ガチで紅白を狙います」と意気軒高。異色ユニットの今後に注目だ。

取材・文/請川公一 内外タイムス編集部