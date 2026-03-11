ヘブン（トミー・バストウ）が汽船に乗って松江に初めてやって来た時のこと。港で市民が出迎える中、

【画像】ヒール記者役の岩崎う大（47）に“ステーキの誘い”をしてくれたのは…

「でたらめ書かんでごせよ。意外と影響力があるけんのう」

島根県知事（佐野史郎）からそうクギを刺されたのは松江新報の記者。怪演する岩崎う大（47）に撮影の裏側を聞いた。



「ヘブン先生日録」を連載 ©NHK （連続テレビ小説 「ばけばけ」 [NHK総合]月〜土 午前8時ほか ※土曜は一週間の振り返り）

◆◆◆

マネージャーが何食わぬ顔で「朝ドラ決まりました」

お笑いコンビ・かもめんたるのメンバーでネタ作りを担当し、2013年のキングオブコントで優勝。15年に「劇団かもめんたる」を立ち上げ、脚本と演出も担当する。朝ドラ初出演が決まった時の心境を、岩崎が述懐する。

「マネージャーはサプライズのつもりだったんでしょうね。何食わぬ顔で『ドラマの出演が決まりました』と言って、さらっと台本を渡してきたんです。表紙には『連続テレビ小説』と書かれてある。家族と朝からドラマをみる習慣がなかったもので、そのワードにピンと来なかった」

だが帰宅して……、

「ふと『朝ドラじゃん！』と我に返りました（笑）。そこでやっと嬉しさがこみ上げてきましたね」

最初こそ「大丈夫？」と気を遣われたが…

『ばけばけ』で演じる梶谷吾郎は、自称・敏腕記者。来日したヘブンに密着し、ちょっぴりデリカシーのない取材やセンセーショナルな記事でトキ（郄石あかり）ら松野家に波風を立てる。

第18週（2月2日〜6日）では松野家“炎上”を引き起こした。梶谷が書いた記事が発端で松江市民はトキを、家族の借金のカタにヘブンに売られた「ラシャメン」（洋妾）と誹謗中傷し、石まで投げつける事態に。トキの父（岡部たかし）は詫びに来た梶谷につかみかかる。

「怒られて成敗されるわけですから撮影前から相当憂鬱でした（苦笑）。いろんな角度から何度も撮影するのですが、岡部さんは最初こそ『大丈夫？』と気を遣ってくれたものの、途中から役に入り込まれて……。

元を辿れば、あのオヤジのせいで松野家は借金を抱えたのに、全責任を梶谷に乗せるかのごとく、胸倉を強く掴んで揺さぶられた。僕の胸に岡部さんの拳が当たって痛かったです」

「トミーさんはマジでキレているみたいでした」

そして、激昂するヘブンにも「許せない！」と、縁側から投げ飛ばされた。

「トミーさんの鬼気迫る演技はマジでキレているみたいでした。投げ飛ばされた時、スタジオは静まりかえっていましたね」

SNS上でついた異名は「ゲスニック梶谷」。ヒールな役回りを演じた岩崎には心強い“味方”がいた。

「梶谷がやらかし気味な回の時は、妻に『今日もカッコよかったよ』とひいき目でほめてもらうのが我が家のお決まりのパターンです。『なんでそんなに責められるか分からない』と擁護し詳細な感想を言ってくれます」

優しき“ママさん”からステーキの誘い

妻以外にもう1人、優しき“ママさん”がいた。梶谷は、ヘブン夫婦とトキの両親が食事をしている最中にきまって突撃する。ある時は柄本時生演じる西洋料理店のシェフが作ったステーキが食卓に並んでいた。

「いつもご飯が美味しそうなんですよ。なかでもお肉が美味しいとの噂を耳にして。物欲しそうに見ていたら、（トキの母役の）池脇千鶴さんが『ぜひ食べてみてください』ってステーキをおすそ分けしてくれたんです。後日、調子に乗って『スープもいいですか？』と池脇さんに頼んだら、またもご馳走になってしまいました（笑）」

バストウとも親睦を深めていた。中学3年生から高校卒業までオーストラリアで生活していた岩崎は、得意の英語で会話することも。

「僕の英語よりトミーさんの日本語の方が流暢じゃないかな。基本は日本語でしゃべって会話が長くなると、英語に切り替わる。彼は去年の夏、劇団かもめんたるの浅草公演に来てくれたんです。その後、『ばけばけ』の撮影現場で公演グッズのTシャツをよく着てくれていました」

今作で役者としての自信を深めたと言う岩崎。“ニクまれ役”の次はどんな役に「ばける」のだろうか。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年3月5日号）