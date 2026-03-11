明治の文豪・夏目漱石が暮らした熊本市中央区下通１の旧居跡地にある「ホテルタウ熊本」内に、人柄や作品に触れられる文化施設「夏目パージアム」が開館した。

漱石が英語教師として熊本に赴任してから今年４月で１３０年となるのを前に、２月１１日にグランドオープンした。地元では新たな文化振興の拠点として期待されており、多くのファンが足を運んでいる。（高城琴音）

漱石は１８９６年４月に熊本での生活をスタートさせた。英国留学を命じられて離れるまでの約４年間を過ごし、県内では６度の転居を重ねた。同年５〜９月を過ごした家の跡地に同ホテルがあり、運営する谷脇ビルの佐藤達郎社長（４７）は数年前から「漱石の旧居跡という利点を生かし、文化振興ができないか」との構想を抱いていた。

佐藤社長が通っていた書店を運営し、文化施設のプロデュースも手がける会社「ひらく」（東京）に相談。漱石のユーモラスでチャーミングな人柄を知ってもらい、作品にも親しめる文化施設を目指した。

施設の名称には、漱石の人柄（パーソナリティー）に触れられる博物館（ミュージアム）との意味を込めた。新暦で漱石の誕生日にあたる２月９日（旧暦で１月５日）にプレオープンした。

展示室の入り口には、来場者を迎える漱石の等身大（１メートル５９）イラストが描かれている。自慢の口ひげの形が年齢とともに変化していく様子を触って感じたり、作品の美しい装丁を手に取って見たりできる展示のほか、人工知能（ＡＩ）を活用してモニターに映った漱石と会話を楽しめるブースなども設置している。

「イチゴジャムをスプーンですくってそのまま食べた」「妻に甘い物を隠されても、娘に探してもらった」など、大の甘党だった一面を示すエピソードも紹介。佐藤社長は「本や写真、千円札の肖像としてではなく、チャーミングな漱石の姿を知ってほしい」と話している。

午前１０時〜午後６時。入場料は一般１０００円、中高生５００円、小学生以下無料。問い合わせは同ホテル（０９６・３２２・２２１１）へ。