安楽亭、春休み限定「焼肉キャンペーン」開催 学生食べ放題割引＆先生1人無料招待も
焼肉レストラン「安楽亭」は、3月12日から4月5日までの期間、「春のみんなで焼肉キャンペーン」を実施する。卒業や進学、部活動の引退など人が集まる機会が増える春に合わせ、学生グループ向けの食べ放題割引や宴会コースなど、仲間や家族での利用を想定した企画を展開する。
【写真】学生応援！食べホ学割や先生・コーチ1名無料招待
同キャンペーンでは、グループ全員が学生の場合、学生証の提示で食べ放題が500円（税込550円）割引となる「食べホ学割」を実施。学校帰りや部活動後など、学生が気軽に集まりやすい企画として用意した。
さらに期間限定で、8人以上の学生グループが前日までに予約した場合、これまで世話になった先生や監督、コーチなど1人を無料で招待できる特典も実施する。卒業や引退のタイミングに合わせた“ありがとう会”としての利用を想定している。
安楽亭の食べ放題は、定番のカルビをはじめサイドメニューやデザートまで幅広いラインナップを用意。食べ放題コースにはソフトドリンク飲み放題も付いており、テーブルを囲みながら会話を楽しめる“集まりの場”としての利用を提案する。
また、仕事仲間や家族・友人との集まりに向けて、生ビール飲み放題付きの「焼肉宴会コース」も展開。これまで予約限定だった価格を、期間中は当日注文でも利用できるようにする。
焼肉メニューに加え、サラダやキムチ、ごはんものなどもそろえる定量コースで、焼肉専門店ならではの満足感を提供する構成となっている。安楽亭は、春休みの思い出づくりや仲間との集まりの場として、気軽に焼肉を楽しめる機会を提案している。
【企画概要】
期間：3月12日〜4月5日
対象店舗：焼肉レストラン 安楽亭店舗（コスモス店・ぼたん店は対象外）
利用方法
（1）食べホ学割
グループ全員学生証ご提示 （年齢割引との併用不可）
先生1名招待
8名以上で前日までの予約 1グループに付き1名コース料金無料
※予約時に伝える。
※ドリンク、単品、飲み放題等追加注文は対象外。
※他クーポン・割引券等は併用不可。
（2）生ビール付き飲み放題＋焼肉宴会コース
対象コース「ライト」「にぎわい」「充実」「極み」
各宴会コース 生ビール付飲みホパック
注文時にスタッフまで伝える。
