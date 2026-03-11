宿泊施設が少ないエリアに体験型のグランピング施設

東武鉄道と東武トップツアーズ、にしがきは、東武動物公園の隣接地に埼玉県最大級のグランピングリゾート「グランフィルリゾーツ東武」を2026年3月11日（水）に開業します。東武鉄道は、開業に先立つ3月6日（金）、施設の内覧会を開催しました。

【画像】めっちゃ広い！これが「グランフィルリゾーツ東武」ドームテントの内部です

「グランフィルリゾーツ東武」は、日本で初めてグランピングと動物園・遊園地が楽しめる体験型の施設となります。

敷地面積は約2万1350平方メートルで、計画地は東武動物公園の西ゲートに近い場所です。元々は駐車場だった土地がグランピング施設に姿を変えました。

東武トップツアーズの渡辺裕 営業統括本部マネージャーは「東埼玉エリアには宿泊施設が少なく、滞在型施設の魅力を加えることで、回遊性の向上や地域活性化につなげていきたいと考えています」と話します。

東武鉄道と東武トップツアーズ、にしがきの3者は、昨年に栃木県日光市でも愛犬と宿泊できるプライベートヴィラ「グランフォレスタヴィラ日光」を開業。沿線で宿泊事業を推進しています。

「グランフィルリゾーツ東武」は計15棟の宿泊施設が整備されており、そのうち8棟がドームテントタイプの「アドベンチャー・ドーム」、7棟は愛犬と宿泊可能なヴィラタイプの「シンフォニー・ヴィラ」となっています。

いずれも専用のバーベキュー設備を備えており、「アドベンチャー・ドーム」にはプライベートサウナ、「シンフォニー・ヴィラ」には最大約950平方メートルの専用ドックランがあることが特長です。

食事メニューは、埼玉県産の武州和牛を取り入れたものや、動物園をイメージした肉々しい「サバンナBBQ」もあります。

動物園や遊園地と合わせて楽しめる

「アドベンチャー・ドーム」宿泊者限定のアクティビティとして、東武動物公園の閉園後、電動カートに乗って動物が見られるポイントを周遊するツアー「アドベンチャー・ナイト」が用意されています。このツアーでは、サルやシカに餌をあげることも可能です。



東武動物公園の閉園後、電動カートで園内を周遊するツアー「アドベンチャー・ナイト」（乗りものニュース編集部撮影）



また、東武動物公園の開園前に、動物を間近で見学しながら朝食を楽しめるオプション「サバンナテラス・モーニング」もあり、滞在期間中は東武動物公園へ自由に入退場が可能となっています。「シンフォニー・ヴィラ」宿泊者を対象とした、愛犬との散歩ツアーも開催される予定です。

宿泊料金は「アドベンチャー・ドーム」が1万7400円〜（1室4人利用で素泊まり1人）、「シンフォニー・ヴィラ」は2万1800円〜（同）となります。

なお、電動カートに乗って東武動物公園を周遊する「アドベンチャー・ナイト」は1人あたり3000円（小人1500円）の追加で体験可能です。予約は「リゾートグランピング」や「いぬやど」で受け付けています。

所在地は埼玉県白岡市爪田ヶ谷414番1。東武動物公園からタクシーで約15分、東北自動車道の久喜ICから約20分、岩槻ICからは約25分です。