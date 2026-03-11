軍事力、血統、そしてキリスト教の権威…オットー1世が「皇帝」の正当性を確立するために用意した「国家戦略」

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

オットー１世の皇帝即位

「レヒフェルトの戦い」はオットー軍の歴史的大勝利に終わった。それは732年、カール大帝の祖父カール・マルテルがイスラーム勢力の侵攻を食い止めた「トゥール・ポワティエの戦い」に匹敵する快挙であった。

ヴィドゥキントによれば、オットーは大勝利の祝勝会で軍隊から「祖国の父にして皇帝」の歓呼を受けた。これは933年、オットーの父ハインリヒ1世が「リアーデの戦い」の勝利により、やはり軍隊から「祖国の父、強大な支配者にして皇帝」と歓呼を受けたのとそっくり同じである。しかし父ハインリヒの場合、「皇帝」の呼称はこの時限りで、後は一貫して「国王」であった。これに対してオットーは以降、「皇帝」と呼ばれることになる。

ところで古代ローマでは、皇帝即位は血統によるカエサル型、選出によるアウグストゥス型、軍事的実力行使によるインペラトール型と3パターンあると言われている。もちろんこの3つの型の組み合わせによる即位も多数ある。例えば皇帝位は世襲が当たり前というわけではないので、自分の息子に帝位を継がせるために皇帝が在位中に息子を共同皇帝に選出させ、帝位継承をスムーズにいかせるという例である（中谷功治『ビザンツ帝国』）。

さらに800年、カール大帝が即位して以来、キリスト教帝国皇帝の即位にはサン・ピエトロ大寺院での教皇による戴冠が必須アイテムとして加わってきた。

それでいくとヴィドゥキントの語るオットーの皇帝即位はインペラトール型になる。英語のエンペラーの語源であるインペラトールとは、軍の最高司令官を意味するのだからまさしく「軍が皇帝を作る」というわけである。そしてヴィドゥキントは962年2月2日、サン・ピエトロ大寺院で行われた教皇ヨハネス12世によるオットーの皇帝戴冠については一切、口を噤んでいる。これはヴィドゥキントがローマとは違った皇帝観を抱いていたのか、あるいは教皇による戴冠儀式への反感があったのだろうか。

「軍事力」を凌ぐ「世襲」の正当性

ヴィドゥキントの『ザクセン人の事績』はエインハルドゥスの『カロルス大帝伝』（國原吉之助訳）に範を取っている。ヴィドゥキントにとって理想の帝王はカール大帝であった。

カール大帝はサン・ピエトロ大寺院での教皇レオ3世による皇帝戴冠について「あの日が、たとい大祝日であったとしても、もし教皇の意図をあらかじめ推察できていたら、あの教会にのこのこ踏み込んだりはしなかっただろう」と述懐している。

むろんカールは皇帝戴冠を受ける気は満々であった。だが同時に皇帝という、これ以上ない重責を担うことへの慄きもあったはずである。この述懐はこの辺のカールの心理の照り翳りを表したものだろう。そしてなぜ教皇から戴冠を受けるのかというかすかな疑念もうかがい知ることができる。それが証拠にカール大帝は息子のルートヴィヒ敬虔王をアーヘンで教皇の関与なしに自らの手で皇帝に即位させている。この故事からヴィドゥキントは教皇の手による皇帝戴冠を黙殺したのかもしれない。

ヴィドゥキントの語るインペラトール型は「軍人皇帝」である。そして軍人皇帝は往々にして覇道専横となり、その末路は哀れである。つまり支配の正当性を軍事力にのみ求めるのには限界があるのだ。事実、五賢帝時代の後の軍人皇帝時代、ローマ帝国は内乱に終始した。そこで人は支配の正当性を血統に求める。世襲である。さらに皇帝にはカール大帝が先鞭をつけた教皇による戴冠というキリスト教の権威が加わる。

オットーは「レヒフェルトの戦い」の大勝利後、彼自身と息子オットー2世の帝位を血統、軍隊の2つのパターンの融合とキリスト教の権威で確立しようとしたのだ。だからこそ彼はイタリア遠征を発し、教皇による戴冠を受け、生前中に息子オットー2世を共同皇帝に据え、その息子の妃にビザンツ帝国のプリンセスを迎えたのである。これがうまくいけば、有力諸侯たちによる選出はいくらでも後付けができるというわけである。オットーのその後のイタリア遠征は、この辺を物語っていると言えるだろう。

